"Мені дуже подобається Динамо попри поразку від Шахтаря (0:3). Вважаю, Луческу наразі виконав чудову роботу.

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Максимов у Полтаві також працює дуже добре. Він перейшов на нову схему, вона йому вдається. Команда непогано грає, хлопці зібралися, які слухають тренера. Так, Максимов теж дуже виділяється. Чи може Ворскла бути суперником Динамо і Шахтаря? Ні, це неможливо. Дві команди будуть йти відокремлено", – заявив Петраков у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, після 9 турів УПЛ таблицю очолює Динамо з 20 очками, а у Шахтаря на один пункт менше. Сенсаційна Ворскла ділить третю сходинку з Десною – по 16 очок.

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