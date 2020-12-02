Захисник Ворскли Ібрахім Кане перепросив за наджорстку гру проти хавбека Динамо Богдана Лєднєва у матчі 11 туру УПЛ.

"Перш за все, хочу попросити пробачення у динамівця Лєднєва, проти якого зіграв грубо. Свої дії можу пояснити емоційним навантаженням та втомою наприкінці гри.

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Також хочу перепросити і в наших уболівальників та партнерів по команді за цю картку, яка позбавила мене можливості допомогти у відповідальних зустрічах. Свою провину повністю усвідомлюю", – наводить слова Кане офіційний сайт Ворскли.

Додамо, що пряма червона картка була і у складі Динамо – вилучили захисника Іллю Забарного.

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