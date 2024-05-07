Форвард "гірників" Данило Сікан прокоментував перемогу над Чорноморцем (3:0) у 27-му турі УПЛ та висловився щодо роботи з Маріно Пушічем.

– Данило, у квітні вболівальники Шахтаря визнали тебе найкращим футболістом команди. Ти маєш намір включитися в гонитву за Судаковим, у якого вже багато таких призів?

– Думаю, що цього сезону я його не наздожену, та це і не моя мета.

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– У якому настрої підходили до цієї гри?

– У чудовому. Ми продемонстрували хороший футбол, багато забиваємо, перемагаємо у кожній грі.

– Такі серії, як у Шахтаря зараз бувають рідко.

– Усі хлопці стараються та працюють на один результат.

– Що привніс до команди ваш новий головний тренер Маріно Пушіч?

– Після того, як нас тренував Патрік ван Леувен, Пушіч багато чого змінив у грі команди. Мотивації та впевненості у нас побільшало, та й тактично команда грає грамотно. На футбольному полі це всі бачать. Наш головний тренер проводить і індивідуальні бесіди з футболістами, і разом із усією командою спілкується.

– Ти забив 10-й м'яч у поточному сезоні і переслідуєш Ваната з Динамо у суперечці найкращих снайперів УПЛ.

– Чесно, стати найкращим бомбардиром в УПЛ – не найголовніше для мене. Найважливіше – щоб Шахтар завжди перемагав.

– Нічия наступної суботи, чи буде хорошим результатом для Шахтаря, у протистоянні з київським Динамо?

– Ми завжди граємо лише на перемогу, – сказав Сікан у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, після 27-ми турів Шахтар випереджає Динамо на 4 очки.

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