"Знаючи Максимова, він дуже любить жартувати. Це була така мотиваційна річ. Я б не зрозумів його, якби він залишив команду за 3 тури до кінця. Він би не міг цього зробити. Це просто, щоб футболісти почули ставлення тренера до них. Не більше того.

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Я з ним розмовляв, мені він нічого не казав. Під час розминки я сидів з ним на лавці, й ми не піднімали таку тему – залишити команду. Він професійно ставиться до своїх обов'язків. Керівництву клубу він нічого не казав.

Максимов, безумовно, зазначав, що немає лавки, немає ким заміняти гравців. Він бачить, як виходить по 5 гравців у Шахтаря, в Динамо. Зараз вийшли 5 у Кривбаса, всі досвідчені. А тут сиділа молодь. Так трапилось.

Чомусь кажуть, що керівництво клубу нікого не підписало. У нас є бюджет. Ми не мали коштів. Ніхто не задумувався, щоб підписувати дорогих іноземних гравців. Ми не могли подумати, що клуб залишить 3 бразильці, що після 2-го туру весняної частини піде Кравець. Ми розраховували, що ці футболісти якось допоможуть. Ще й Максимов казав, що під час зборів якнайкраще показували себе 2 бразильці – Вітіньо та Маркос Андре. Вони мали допомогти команді. Так трапилось", – сказав Фрідман у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 27-ми турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, набравши 48 очок.

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