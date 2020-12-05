"Дуже багато факторів, на які ми можемо спиратися, кажучи про нинішній успіх Зорі. Дві перемоги поспіль – це класний результат. Більш того, сам зміст гри луганців – це інша Зоря. Чому це сталось? Згадайте перший матч, згадайте провали, які були з АЕКом і все інше. Можливо, ми говоримо про очевидні речі.

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Можливо, виплата зарплат, поліпшення фінансового стану, можливо, і схема гри з переходом на "ромб" теж зіграли свою роль. В ефірі "Великого футболу" ми приводили статистику гри Зорі, де вона якраз трималася за м'яч, а з АЕКом вона контроль м'яча відпустила і зіграла краще, перемігши суперника всуху. У грі з Лестером у них було завдання м'яч контролювати і вичавити для себе потрібний результат.

Багато причин в плюс можна назвати, але, напевно, це і робота тренера, і висновок самого колективу. Дуже радісно бачити Зорю, яку не хотілося втрачати, коли йшли розмови про невиплату зарплати: президент клубу Євген Геллер не відвідує матчі, а раптом йому вже нецікавий футбол, чуток було достатньо.

На щастя, зарплати виплачуються, а не будемо ще забувати, що дві перемоги в Лізі Європи – це теж хороші гроші, мільйон євро, який їм знадобиться в майбутньому, тому про Зорю можна більш оптимістично говорити, що команда залишиться. Дуже не хочеться втрачати її, як ми вже втрачали інші клуби", – поділився Денисов у ефірі Денисов Time.

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