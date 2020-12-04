"Чому Колос? Тут поруч син, його потрібно виховувати. У нього тут школа, хокей. Я не приділяв йому стільки часу, скільки повинен приділяти батько, коли працював за кордоном.

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Спочатку я повинен був їхати в Рух. Поговорили з Козловським. Але потім зупинилися на Колосі. Це була Ліга Європи, це Київ. Це молода команда, хороший тренер, хороший президент, все робиться для футболу, новий стадіон, єврокубки. Чому ні? Вважаю, що це був ідеальний варіант.

Я втомився їздити по закордонах. Хоча в тій же Туреччині були пропозиції. Мені там дійсно комфортно, мене там люблять. Нещодавно прилітав до Туреччини, були проблеми з візою – то мене водили по всьому аеропорту, допомагали. Там дуже цінують футбол. Але я втомився їздити.

Я задумався про рекорд (найкращого бомбардира – прим.). Не кожен раз потрапляєш в історію. Мені потрібно забити ще 11 чи 10 голів. У мене зараз 114, у Шацьких – 124, але там один гол, по-моєму, у нього в дужках. З віком ти розумієш, що цей рекорд і історія поруч. Не кожна людина потрапляє в історію. Я подивився на прізвища конкурентів – половина вже закінчили, нікого поруч немає. Лише Мораєс. Поборемося", – сказав Селезньов у програмі Вацко Live.

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