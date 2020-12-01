"Як проявила себе лава для запасних у матчі проти Шахтаря? Напевно, показала, що боєздатна, якщо без 9 осіб основного складу ми дали бій. Невідомо, як було б, якби грали основні.

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За іменами у нас хороша команда. Чогось нам не вистачає, але складно сказати однозначно, чого саме. Місце в таблиці не відповідає нашому командному, кадровому ресурсу, бюджету. Це не наше місце", – поділився Кравченко в коментарі Футбольному формату.

Відзначимо, що СК Дніпро-1 мінімально поступився Шахтарю (0:1), маючи серйозні кадрові проблеми через коронавірус.

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