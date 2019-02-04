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Ліон – ПСЖ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

10:39 75 Читать на русском
Ліон – ПСЖ – 2:1 – відео голів та огляд матчу
відео голів та огляд матчу Ліон – ПСЖ / Фото ФК ПСЖ

ПСЖ несподівано поступився Ліону в матчі 23-го туру французької Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліон – ПСЖ.

Парижани завітали в гості до Ліона. Прогнозовано лідер чемпіонату Франції відкрив рахунок вже на 7-й хвилині, але далі все пішло не за планом Томаса Тухеля.

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До свистка на перерву господарі зрівняли рахунок, а на початку другого тайму забили переможний м'яч.

Ця поразка не сильно вплинула на амбіції ПСЖ в чемпіонаті, команда випереджає найближчого переслідувача на 20 пунктів.

Франція, Ліга 1, 23-й тур

Ліон – ПСЖ – 2:1

Голи: Мусса Дембеле, 33, Фекір, 49 (пенальті) – Ді Марія, 7

Ліга 1: Ліон завдав ПСЖ першої поразки в чемпіонаті, Нім і Монпельє зіграли внічию

Франція23 тур

Ліон - Парі Сен-Жермен: Неділя 03 лютого 2019

Ліон
Матч завершено
2 : 1
Парі Сен-Жермен
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