Ліон – ПСЖ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

ПСЖ несподівано поступився Ліону в матчі 23-го туру французької Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліон – ПСЖ.

Парижани завітали в гості до Ліона. Прогнозовано лідер чемпіонату Франції відкрив рахунок вже на 7-й хвилині, але далі все пішло не за планом Томаса Тухеля.

Буффон: ПСЖ в небезпеці без Неймара перед матчами з Манчестер Юнайтед

До свистка на перерву господарі зрівняли рахунок, а на початку другого тайму забили переможний м'яч.

Ця поразка не сильно вплинула на амбіції ПСЖ в чемпіонаті, команда випереджає найближчого переслідувача на 20 пунктів.

Франція, Ліга 1, 23-й тур

Ліон – ПСЖ – 2:1

Голи: Мусса Дембеле, 33, Фекір, 49 (пенальті) – Ді Марія, 7

Ліга 1: Ліон завдав ПСЖ першої поразки в чемпіонаті, Нім і Монпельє зіграли внічию