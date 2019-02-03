Байєр – Баварія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія сенсаційно поступилась Байєру в матчі 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Байєр – Баварія.

Байєр вдома приймав Баварію. Гості прогнозовано забили ще до перерви і здавалось, що три очки уже в кишені, але гравці Байєра не були з цим згідні.

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У другому таймі господарі рознесли вщент оборону Баварії, чим були винагороджені трьома голами.

Таким чином, Баварія залишилась другою із 42-ма очками, збільшивши відставання від дортмундської Борусії до 7 залікових балів. Байєр піднявся на 7-му сходинку.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 20-й тур

Байєр – Баварія – 3:1

Голи: Байлі, 53, Фолланд, 63, Аларіо, 87 – Горєцка, 41

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