Барселона – Валенсія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона здобула нічию з Валенсією завдяки дублю Ліонеля Мессі в 22-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Валенсія.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 22-й тур

Барселона – Валенсія – 2:2

Голи: Мессі, 40 (пен), 64 – Гамейро, 24, Парехо, 32 (пен)

Барселона здобула нічию проти Валенсії завдяки дублю Мессі – каталонці втратили переможну серію

Валенсії вдалося забити двічі за вісім хвилин. Спершу на 24-й хвилині, коли Родріго Морено розігнав контратаку через центр та віддав у штрафний на Гамейро. Кевін одразу ж пробив у дальній кут – 0:1. НА 28-й- хвилині Серхі Роберто при спробі не дати Вассу замкнути простріл Черишева завалив його на газон. У власному штрафному. Ундіано Мальєнко поставив пенальті, а Дані Парехо його впевнено реалізував – 0:2.

Через кілька атак Барселона відквитала цей м'яч, заробивши власний пенальті після грубого фолу Латорре проти Семеду. Мессі елегентно забив з "точки" – 1:1. На екваторі другого тайму все той же невтомний Мессі встановив паритет у матчі. Ліонель прийняв передачу п'яткою від Відаля та закрутив м'яч метрів з 20-ти у лівий кут – 2:2.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию на "Камп Ноу", яка перевала 8-матчеву переможну серію "блаугранас" у чемпіонаті.