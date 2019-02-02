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Челсі – Хаддерсфілд – 5:0 – відео голів та огляд матчу

20:02 414 Читать на русском
Челсі – Хаддерсфілд – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Челсі – Хаддерсфілд – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Челсі

Челсі не помітив Хаддерсфілд у матчі 25-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Челсі без проблем знищив Хаддерсфілд. Рахунок дебютним голом за "аристократів" відкрив Ігуаїн з передачі Канте, а перед перервою Азар реалізував пенальті.

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В другому таймі лондонці добили суперника, Азар та Ігуаїн оформили по дублю, а крапку в матчі поставив Давід Луїс.

Ця перемога повернула Челсі на 4-ту сходинку турнірної таблиці. Варто відзначити, що Арсенал може опустити "синіх" на 5-ту сходинку, якщо переможе Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії 2018/19, 25 тур

Челсі – Хаддерсфілд – 5:0

Голи: Ігуаїн, 16, 69, Азар, 45, (пен), 66, Луїс, 86

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія25 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Хаддерсфілд: Субота 02 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
5 : 0
Хаддерсфілд
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Англія Відеоновини Челсі - Хаддерсфілд Челсі Челсі Хаддерсфілд Хаддерсфілд Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
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