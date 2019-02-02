Суперники Шахтаря та України нівелюють космічний футбол лідера Бундесліги – найкращі бомбардири сезону забивають

Айнтрахт приймає Борусію Дортмунд у 20-му турі чемпіонату Німеччини. Рахунок та огляд матчу Бундесліги 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Німеччина. Бундесліга 2018/19, 20-й тур

Айнтрахт – Борусія Д – 1:1 (перерва)

Голи: Йовіч, 36 – Ройс, 22

Матч, як і онлайн-трансляція Айнтрахт – Борусія Д на "Футбол 24" стартує о 16:30 за київським часом. Колишня команда Ярмоленка очолює Бундеслігу, набравши 48 очок. Суперник Шахтаря по 1/16 Ліги Європи заробив 31 бал і на 3 пункти відстає від зони ЛЧ. Борусія не програє Айнтрахту уже 5 матчів поспіль (у 2017-2018 роках дортмундці лише раз дозволили супернику зіграти внічию з собою). Дортмунд перемагав Франкфурт найчастіше в чемпіонаті Німеччини з-поміж інших команд, але виграв лише 1 матч з останніх 8-и на виїзді. Команда Фавра проводить найкращий сезон в історії, якщо враховувати кількість набраних очок.

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Айнтрахт мав забивати вже на 3-й хвилині. Аллє віддав ідеальний пас на Да Косту, але німець ангольського походження програв Бюркі дуель сам на сам. Борусія настільки розгублено виглядала на старті, що її воротар зненацька подарував м'яч Ребічу, однак удар хорвата заблокували. Дортмунд оговтався і на 12-й розписав красиву комбінацію у 3 ходи. Санчо знайшов прострілом Алькасера, та Пако вирішив занадто красиво переграти кіпера ударом п'ятою. Гра в дотик лідерів Бундесліги завдавала чимало проблем Айнтрахту. Особливо потерпав лівий фланг, який часто проривав юний Санчо. Утім англієць також загравався, що допомагало франкфуртцям захищатись.

Raphael Guerreiro cuts through Frankfurt like a hot knife! Reus gets his customary goal #SGEBVB pic.twitter.com/78iJuDFZPi — Waq (@WaqtinAFool) 2 лютого 2019 р.

Майбутній суперник збірної України Геррейро знищив оборону господарів фінтами, після чого захисник збірної Португалії віддав Ройсу на порожні ворота. Марко довелось тільки пробити поміж ніг захисника, який відчайдушно намагався заблокувати удар. За декілька хвилин Айнтрахт видав чергову комедію в захисті. Ройс отримав пас від суперника, проте бездарно пробив повз ворота, вийшовши на останню перешкоду перед голом. Чергова неймовірна комбінація Борусії пройшла широкими мазками справа наліво. Санчо віддає на Ройса, суперники вже лежать, але Марко бомбардує поперечину. ЯК?! Згодом капітан ще й 3-м поспіль невлучним ударом змарнував черговий момент.

Айнтрахт спробував взяти своє характером. Кілька ударів з-за меж штрафного – проблеми з прицілом. А ос подарунок від парочки Діалло-Вайгль, від яких круглий пінг-понгом відскчив до суперника, треба було реалізовувати. Ребіч також програв дуель віч-на-віч Бюркі. А ось форвард збірної Сербії Лука Йовіч, з яким Україну чекає зустріч у відборі до Євро-2020, свій перший же момент реалізував. Найкращий бомбардир Бундесліги забив свій 14 гол в акробатичному стилі а-ля Ібрагімовіч. Цікаво, що в активі Ройса стало 13 забитих.