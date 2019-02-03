Коноплянка проти Борусії М: невдалі спроби повторити шедевр, жертва обставин і середні оцінки німецьких ЗМІ

Євген Коноплянка не допоміг Шальке зупинити менхенгладбахську Борусію, яка піднялася на 2 місце в Бундеслізі. Команда українця програла (0:2), а сам Євген не вразив. Німецькі журналісти обійшлися без критики.

Шальке має тотальні проблеми з кадрами в атаці – Шьопф, Скжибскі, Емболо, Бургшталлєр і Харіт травмовані. Тому вихід Коноплянки в старті після розкішного гола Герті в минулому турі читався. Євген знову зайняв комфортну позицію лівого вінгера, але цього разу не врятував проблемну атаку "кнаппен". Він провів на полі лише 60 хвилин і уступив місце другому воротарю Ральфу Ферманну, коли основний голкіпер Алєксандр Нюбель заробив вилучення.

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Коноплянка став жертвою обставин. Вся команда зіграла погано, але Доменіко Тедеско замінив саме його. Українець показав посередній футбол. Двічі намагався провернути свій коронний трюк з ударом після зміщення в центр. Першу спробу головою заблокував захисник, а в другому випадку Євген з незручної позиції не влучив у площину. Ці постріли в сумі потягнули на 0,05 xG.

У попередньому матеріалі ми розповідали, що Коноплянка невиправдано часто ризикує такими ударами, а його голи справедливо можна вважати щасливою випадковістю. Що гірше – без подібної удачі вінгер збірної України стає неефективним проти підготовлених опонентів. Це й трапилося в грі з Борусією, хоча було помітно, що він старався.

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Партнерам Євген підігрував також без особливого успіху. Головне його досягнення – хороший навіс на Марка Ута (удар головою повз ворота). Момент справді чудовий, однак на цьому все. Якщо не рахувати, як він неточними передачами запоров дві контратаки Шальке. Трибуни Фельтінс-Арени помилкові рішення українця в перспективних випадах зустрічали осудливим свистом.

Точність пасів Коно була дуже низькою – 50%. Взагалі потрібно відзначити, що команда не так активно залучала його до розіграшу м'яча, як зазвичай. Шальке погано відіграв попереду, але навіть в періоди активності на провідних ролях були інші виконавці, гострота йшла головним чином з протилежного флангу завдяки фулбеку Даніелю Каліджурі.

Каліджурі отримав найвищі оцінки серед гравців Шальке від статистичних порталів, а Коноплянка на фоні слабких партнерів увійшов у трійку найкращих в складі "кнаппен". SofaScore поставив українцю 6.8, а WhoScored – 6.4. Проте варто розуміти, що Шальке провалився (і пропустив 2 голи) відразу після заміни Євгена, коли опинився в меншості. Всій команді бали знизили, а йому – ні.

Стосовно допомоги в захисті виділимо два епізоди. На старті зустрічі дозволив Закарії вийти на ударну позицію – епізод мав завершуватися пропущеним голом, якби не воротар. Наприкінці першого тайму заблокував простріл у власний штрафний майданчик. Євген вступив лише в два єдиноборства – найгірший показник серед стартової одинадцятки Шальке.

Німецькі ЗМІ утрималися від критики Коноплянки, але бали виставили посередні. Westdeutsche Allgemeine Zeitung оцінила роботу Євгена на 4 – найгірший результат поряд зі ще двома партнерами.

"Подача Коноплянки на Марка Ута на 16-й хвилині залишилася найкращою дією Євгена в першому таймі. Створив небезпеку біля власних воріт, коли прогавив Деніса Закарію, але врятував Нюбель. Атакував попереду, але багато його спроб завершувалися невдало. Українець здатен на більше, ніж він показав проти Менхенгладбаха. Після вилучення Нюбеля мусив піти з поля", – написав журналіст однієї з провідних західнонімецьких газет.

Профільні Ruhr Nachrichten несподівано поставили українцю кращу оцінку – 3,5. Лише Сане, Маккенні та Ут заслужили на більше, вважає видання.

"Хоча гру Коноплянки на лівому фланзі досить легко прочитати, часто запобігти його діям не вдавалося. Проти Гладбаха також зміщувався всередину та намагався бити по воротах. Після години ігрового часу став "тактичною жертвою", уступивши місце на полі Ральфу Ферманну після червоної картки Нюбеля", – пише оглядач Шальке на RN Франк Лешінскі.

Черговий матч Шальке проведе 6 лютого в Кубку Німеччини проти Фортуни. Коноплянка цілком може отримати відпочинок у тому поєдинку, адже наступного вікенду "кнаппен" їдуть в гості до Баварії в рамках Бундесліги. За прогнозами лазарет команди до того часу не опустіє, тому Євген знадобиться Доменіко Тедеско на Альянц-Арені.

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