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Ювентус – Парма – 3:3 – відео голів та огляд матчу

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Ювентус – Парма – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Ювентус – Парма – відео голів та огляд матчу

Ювентус несподівано втратив очки у фантастичному матчі 22-го туру Серії А проти Парми. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Парма.

Ювентус вдома приймав Парму. Роналду відкрив рахунок наприкінці першого тайму та, здавалось, вбив усю інтиру в матчі.

Роналду за результативністю в Ювентусі наблизився до легендарного Трезеге

Але після перерви на вболівальників очікувала справжня драма. Команди на обох забили ще 5 м'ячів, і Парма заслужено вивезла одне очко з Турину.

Втрата очок не сильно послабила лідерські позиції Юве, туринці випереджають Наполі на 9 очок.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 22-й тур

Ювентус – Парма – 3:3

Голи: Роналду, 36, 66, Ругані, 62 – Барілла, 64, Жервінью, 74, 90+3

Парма врятувала нічию в матчі з Ювентусом, Роналду оформив дубль: 22-й тур Cерії А, матчі суботи

Італія22 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Парма: Субота 02 лютого 2019

Ювентус
Матч завершено
3 : 3
Парма
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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Парма Парма Італія Відеоновини Ювентус - Парма
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