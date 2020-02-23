Карпати – СК Дніпро-1 та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 19-го туру УПЛ Карпати приймають СК Дніпро-1, Олександрія зустрінеться з Колосом, а Олімпік – зі Львовом. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати – СК Дніпро-1

Про важку ситуацію Карпат не знає тільки лінивий. Місто не дало землю швидко бідніючому й падаючому в Першу лігу клубу через протидію Григорія Козловського, який потім запропонував перетворити його у комунальну власність з бюджетом 50 мільйонів гривень на рік. "Леви" погодились, ЛМР за, мер проти, люди бідкаються, влада розводить руками. Тим не менш, завдяки вдалому продажу футболістів "зелено-білим" вдалося наскрести гроші не тільки на збори в Туреччині, а й на доволі цікаве підсилення складу.

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Збори прогнозовано вийшли куцими – всього шість матчів, в яких вдалося здобути дві перемоги та три нічиї. Втім, вдалося позмагатися з двома доволі непоганими командами – Динамо Брест і братиславським Слованом. З ними "леви" розписали результативну нічию, та і загалом львів'яни не забивали тільки боснійській Тузлі. Загальна різниця голів невелика (12:10), що натякає на продовження проблем в обороні. Втім, з урахуванням масштабних кадрових перестановок це не має викликати подиву.

Статистика протистояння Карпат проти СК Дніпро-1: 1 матч, 1 перемога СК Дніпро-1 (2:0)

CК Дніпро-1 став хедлайнером зимової паузи, настільки сильно попрацювавши над трансферами, що деякі вболівальники всерйоз стали роздумувати над перспективами боротьби за ЛЧ через рік. Підопічними Дмитра Михайленка стали екс-карпатівець Ді Франко, екс-львів'яни Тейлор та Адамюк, а також Сваток, Хобленко та Цуріков. Крім того, в тренерський штаб прийшов італієць Луїджі Ночеттіно, який працював із самим Саррі. Навряд чи цього десанту достатньо для прориву в найпрестижніший клубний турнір, але для підйому в топ-6 та боротьби за єврокубки в плей-оф – цілком.

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Щоправда, зборами залишились не дуже задоволеними навіть футболісти. В перших п'яти матчах команда зазнала п'яти поразок із сумарним рахунком 1:8, але варто відзначити як силу суперників (Ягеллонія, Богеміанс, Аустрія), так і шалені фізичні навантаження. Наступні ж п'ять поєдинків в потішили двома перемогами та нічиєю. З персоналій виділявся Супряга, який забив чотири голи та Чичиков – він зіграв майже у всіх зустрічах. Дмитро Михайленко, однак, відзначає деякі проблеми із зіграністю колективу, але це не повинно дивувати.

"Родзинки":

– Карпати не перемагають в УПЛ з 20 вересня 11 матчів поспіль (три нічиїх, вісім поразок)

– Пропускний серіал "зелено-білих" в УПЛ триває 7 матів (18 м’ячів)

– Дмитро Михайленко на чолі різних клубів УПЛ може стати свідком 50-го голу своїх підопічних.

Кадрова ситуація Карпат і СК Дніпро-1

Прийшли: Танчик, Пасіч, Матар (оренда), Хахльов, Гіоргадзе – Сваток, Хобленко, Цуріков, Адамюк, Ді Франко, Тейлор

Пішли: Підківка, Гуцуляк, Вакуленко, Вербний, Ді Франко, Грисьо, Бусько, Понде, Мендес, Діогу, Артим – Романюк, Куліш, Кобахідзе, Бєляєв, Загальський, Сафронов, Кузин

Дискваліфікація: Когут, Лопирьонок, Назаренко, Хобленко (СК Дніпро-1)

Травмовані: Деда, Якімець (Карпати)

Орієнтовний склад на матч Карпати – СК Дніпро-1

Карпати: Кудрик – Мартінс, Гіоргадзе, Халл, Дубінчак – Кльоц, Назарина – Г. Пасіч, Притула, Танчик – Матар

СК Дніпро-1: Кліщук – Адамюк, Гуйє, Сваток, Польовий – Ді Франко, Батагов – Чичиков, Булеца, Коркішко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Карпати повинні битися з відчаєм приречених, тому що вони замикають турнірну таблицю з відставанням у три очки від Ворскли. Остання ж у матчі проти Динамо показала, що навіть з лідерами буде битися, а значить львів'яни не мають права на осічки. Втім, зараз думати про перемогу з СК Дніпро-1 просто нереально – потрібно хоч трохи зігратися.

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Дніпровці ж не вразили результатами на зборах. Футболісти й тренери самі розказують про наявність певних ігрових проблем, а в таких випадках, та ще й першому матчі сезону, дуже вірогідною є нічия. Навіть якщо в суперниках – Карпати.

Олімпік – Львів

Олімпік йде на дев'ятій позиції й має рівність за очками з СК Дніпром-1, а також тримається на відстані двох очок від Колоса. Це означає, що донеччани можуть вийти у єврокубки через плей-офф, але для цього потрібно було добряче попрацювати взимку. З боку клубу все пройшло нормально: були організовані збори в Туреччині, а також вдалося підписати низку непоганих виконавців – хоча підсилення дещо балансується кадровими втратами. Зокрема, в оренду відправився Матар, а з неї повернувся Дегтярьов.

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Тренерський штаб також не сидів, склавши руки. Підопічні Вісенте Гомеса з відривом стали найкращими серед усіх українських команд на зимових зборах, вигравши дев'ять матчів з десяти, забивши 23 голи і пропустивши на двадцять менше. При цьому футболісти не втрачають голови: за словами капітана Дмитра Гришка, вони жартують, що Олімпік другий рік поспіль стає чемпіоном зборів, а потім не набирає жодного очка. Втім, він також відзначає, що новачки прийшли вчасно й встигли дещо притертися до партнерів, тож загалом все прекрасно.

Статистика протистояння Олімпіка зі Львовом

Всього: 5 матчів, 1 перемога Олімпіка, 4 нічиї, різниця м’ячів – 4:3.

У Прем’єр-лізі: 4 матчі (+1, =4, -0, 4-3)

Львів провів інтенсивний збір з вісьмома товариськими матчами проти команд з Вірменії, Латвії, Словаччини, Сербії та України. Початок роботи львів'янам давався важко як у фізичному, так і в ігровому плані – Мелікян скаржився на низьку динаміку, а його підопічні зазнали двох поразок у перших трьох поєдинках. Втім, далі "містяни" стали набирати, тричі святкувавши перемогу, а головний тренер поступово змінив тон своїх інтерв'ю в бік позитиву. Вірменський спеціаліст вважає, що правильно натаскав футболістів у фізичному плані, але розмито розказував про тактику й заявив, що не всіх новачків вдалося вписати у командну гру.

Мелікян оцінив зимовий збір для Львова

Тепер Львову потрібно розганятися по ходу чемпіонату, адже відрив від останнього місця становить всього чотири очки. В перших турах потрібно спробувати збільшити гандикап (благо, на початку березня випало галицьке дербі), а якщо результати будуть хороші – можна і за плей-оф єврокубків поборотися. Втім, тоді Олімпік необхідно перемагати прямо зараз, бо донеччани переважають львів'ян на три залікових бали й мають рівність з СК Дніпром-1.

Попередній матч. 21.09.2019. 8-й тур чемпіонату України-2019/2020.

Львів – Олімпік – 0:1

Гол: С. Політило, 80

Кадрова ситуація Олімпіка та Львова

Прийшли: Баланюк, Лебеденко (оренда), Вербний, Дегтярьов, М. Кравченко (оренда), Чогадзе, Кичак, Романовський – Недоля, Клименчук, Бусько, Бопесу, Кравчук (оренда), Яковеллі, Ходаковський

Пішли: Вантух, Трубочкін, Пеньков, Г. Пасіч, Клименчук, Абубакар, Матар (оренда), Салу, Фабіньо, Луїс Фернандо – Адамюк, Зубков, Бандура, Квасний, Пернамбуко (оренда), Мартан, Вісенте, Монтезело, Педро Вітор (оренда)

Дискваліфіковані: Сарнавський (Львів)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Львів

Олімпік: Кичак – Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Лебеденко – Цимбалюк, Кравчук – Тейшейра, Політило, Балашов – Шахаб

Львів: Пеньков – Люлька, Братков, Гончар, Татарков – Ліма, Сабіно – Шина, Тавареш, Богунов – Ренан

"Родзинки"

– Львів може відсвяткувати 20-ту перемогу у Чемпіонатах.

– Безвиграшна гостьова серія Львова в УПЛ почалася 15 вересня й триває 6 матчів (2 поразки, 4 нічиїх)

– Львів при Егіше Мелікяну в УПЛ на виїзді ще не перемагав (1 нічия, 2 поразки).

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обидва суперники приблизно рівні, як і більшість представників УПЛ, але збори Олімпіка не можна не брати до уваги – навіть попри той факт, що результат матчів у них мало що значить. Донеччани при Вісенте Гомесі взагалі виглядають дуже симпатично, в той час як головний тренер Львова і сам говорить, що до ідеалу його команді далеко.

Мелікян незадоволений прогресом футболістів Львова на зборах

В цьому матчі цілком можлива нічия, але фаворитом пари прямо зараз можна назвати Олімпік. Занадто вже добре попрацював іспанський тренерський штаб взимку.

Олександрія – Колос

Бронзовий призер УПЛ після вчорашньої перемоги Зорі повинен за будь-яку ціну перемагати Колос, адже відставання від третьої сходинки в турнірній таблиці становить вже чотири залікових бали. В разі успіху буде шанс ще й Десну обійти, адже у чернігівців поєдинок проти Шахтаря – втім, для початку потрібно сконцентруватися на супернику з Ковалівки. Благо, за час зимової паузи олександрійці нікого не втратили, та ще й скромно підсилились. Все б нічого, якби не прилетів трансферний бан.

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Збори у "жовто-чорних" були дуже інтенсивними. Команда провела аж 11 матчів проти доволі міцних суперників – найяскравішими були Динамо Тбілісі, Ботев, Черно Море, Лєвскі та СК Дніпро-1. Виграти вдалося у семи зустрічах, деякими з яких Шаран залишився незадоволеним – як і тим, що не вдалося підписати форварда. Крім того, весь другий збір пропустив Дмитро Шастал, а у Ковальця виникли проблеми з коліном – обидва в лютневих спарингах участі не приймали.

Найкращі бомбардири протистояння між Олександрією та Колосом

Олександрія: Владислав Бабогло – 1.

Колос: Денис Костишин – 1.

Колос веде боротьбу за плей-офф єврокубків, тримаючись на сьомій позиції з відставанням у два пункти від Маріуполя. Позаду тиснуть СК Дніпро-1 та Олімпік, у яких по 18 залікових балів, тож ковалівцям бажано набирати очки вже сьогодні – тим паче, що восени їм вдалося розписати з Олександрією нічию. Задля виконання непростого завдання керівництво клубу взимку підписало аж вісім футболістів – втім, єдиними добре відомими представниками цього десанту виступають Богданов і Петров. При цьому команда втратила Кизилатеша та Нехтія, а Поздєєв завершив кар'єру через травму. Також продовжує відновлюватись Денис Костишин.

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На зборах Колос провів десять матчів, з яких виграв половину. Руслан Костишин залишився усім задоволений, крім суперників – були міцні польські, узбецькі, румунські та австрійські колективи, однак вони грали неосновними складами. І тренер, і футболісти також відзначили неймовірні навантаження, після яких команда дещо впала у фізичну яму, але на другому зборі стало легше. Для енерговитратного стилю ковалівців такий режим має сенс, хоча Костишин запевнив, що деякі речі у підготовці він змінив. Загалом, це був типовий збір типового українського клубу.

"Родзинки"

– Олександрія утримує клубну рекордну домашню переможну серію, яка з 14 вересня триває 6 матчів.

– Програшна клубна рекордна гостьова серія Колоса почалася 18 жовтня й триває 5 ігор.

– Ковалівці на полях суперників пропускають голи у Чемпіонаті з 31 серпня впродовж рекордних для клубу 7-ми матчів (17 голів).

Кадрова ситуація Олександрії та Колоса

Прийшли: Гордієнко, Мишенко, Вантух (оренда) – Богданов, Петров, Кучеренко, Антюх, Єфремов, Ємець (оренда), Соловейчик, Дорошенко

Пішли: Сахневич, Нехтій, Мігунов, Кизилатеш, Поздєєв (Колос).

Дискваліфіковані: Лучкевич, Мірошніченко, Стецьков – Зозуля

Під питанням: Ковалець, Шастал (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Колос

Олександрія: Паньків – Гречишкін, Бабогло, Дубра, Пашаєв – Запорожан, Банада – Третьяков, Довгий, Сітало – Безбородько

Колос: Волинець – Єфремов, Максименко, Парамонов, Чорноморець – Богданов, Оріховський – Ільїн, Смирний, Вільх'яльмссон – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди виглядають доволі рівно – це два прагматичних колективи, які багато бігають і не дуже багато створюють. Олександрія на порядок краще пресингує, однак у перших матчах більше вирішуватиме фізика та кадри – і з останнім у "жовто-чорних" просто катастрофа. Колос же на старті сезону після літніх зборів літав, як ракета, тож зараз можна очікувати чогось схожого.

Загалом, робити прогноз у цій зустрічі можна лише щодо кількості голів, яких навряд чи буде багато. Можливо, буде нічия або перемога Колоса.

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