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Карпати взяли на перегляд Прийму – раніше від захисника відмовився клуб Вернидуба

18:46 1452 Читать на русском
Карпати взяли на перегляд Прийму – раніше від захисника відмовився клуб Вернидуба
Василь Прийма / Сайт Шахтаря С

Захисник Василь Прийма може продовжити кар'єру на батьківщині.

Український центрбек перебуває на перегляді в Карпатах, стверджує ТаТоТаке.

Карпати у пошуках інвестора звернулися до Порошенка, – ТаТоТаке

Прийма з початку січня перебуває в статусі вільного агента після розриву контракту із солігорським Шахтарем. Захисник провів лише шість матчів у минулому чемпіонаті Білорусі. Тренер "гірників" Юрій Вернидуб вирішив відмовитися від послуг 28-річного гравця у новій кампанії.

Нагадаємо, Прийма вже має досвід виступів в УПЛ. Раніше оборонець виступав за донецький Металург та Зорю, а також італійські Торіно та Фрозіноне.

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