"Він відключив телефон і не доїхав до нас": Шаран розповів про зрив переходу Гуцуляка в Олександрію

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів, як проходили переговори з Олексієм Гуцуляком, який у підсумку перейшов у Десну.

"Хотіли запросити Гуцуляка, розмовляли, він дав добро, вже квиток купили, чекали його. Я домовився з президентом про такі умови, які він хотів, президент дав добро. Їхав до нас – і не доїхав. Відключив телефон і не відповідав.

"Гуцуляк – не огірок, щоб його віддавати", – Ящишин пояснив, чому форвард не був залучений до обміну Карпат і Руха

Десна озвучила йому трохи більше. Може, набагато більше. Я сказав про це президенту. Він сказав, що ми теж готові заплатити Гуцуляку, скільки він захоче. Але людина вчинила трохи не так, як хотілося б. Але це його право. На жаль, ми його не побачимо в нашій команді", – сказав Шаран в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, Гуцуляк перейшов у Десну в січні. Попереднім клубом 22-річного футболіста були львівські Карпати, у складі яких він зіграв 12 матчів та забив 2 голи у першій частині УПЛ.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?