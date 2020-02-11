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"Він відключив телефон і не доїхав до нас": Шаран розповів про зрив переходу Гуцуляка в Олександрію

10:38 1571 Читать на русском
"Він відключив телефон і не доїхав до нас": Шаран розповів про зрив переходу Гуцуляка в Олександрію
Олексій Гуцуляк / фото з відкритих джерел

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів, як проходили переговори з Олексієм Гуцуляком, який у підсумку перейшов у Десну.

"Хотіли запросити Гуцуляка, розмовляли, він дав добро, вже квиток купили, чекали його. Я домовився з президентом про такі умови, які він хотів, президент дав добро. Їхав до нас – і не доїхав. Відключив телефон і не відповідав.

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Десна озвучила йому трохи більше. Може, набагато більше. Я сказав про це президенту. Він сказав, що ми теж готові заплатити Гуцуляку, скільки він захоче. Але людина вчинила трохи не так, як хотілося б. Але це його право. На жаль, ми його не побачимо в нашій команді", – сказав Шаран в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, Гуцуляк перейшов у Десну в січні. Попереднім клубом 22-річного футболіста були львівські Карпати, у складі яких він зіграв 12 матчів та забив 2 голи у першій частині УПЛ.

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Володимир Шаран Володимир Шаран Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк Олександрія Олександрія Десна Десна
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