"Я не чарівник", – екс-тренер Динамо скромно оцінив свою роботу в Олімпіку

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес прокоментував готовність своїх підопічних до другої частини сезону після тренувальних зборів.

"Я не чарівник, і не створюю дива. Для мене було важливо, щоб команда грала в тому стилі і з тієї ідентичністю, в яку вірили б всі. Бути аутсайдером складно, здається, що все погано. Єдиний спосіб подолати такий стан – боротися сильніше. Гравці зрозуміли це, і ми здобули кілька хороших результатів.

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Я тренер, який прагне до рівноваги потужної атаки та міцного захисту. Під час матчів виникають різні ситуації, які вимагають від нас високої оборони або переходу в проміжні позиції. Намагаємося швидко реагувати. Ми добре попрацювали на зборах, і досі тримаємося на шляху поліпшення гри. Думаю, до матчу зі Львовом підійдемо в хорошій формі.

Під час трансферного вікна ми переглядали багато футболістів. Я задоволений тими, хто до нас приєднався. Бачу в них належне ставлення і віру в нашу ідею. Я не ставлю команді завдання на конкретну позицію, адже потрапимо ми в верхню шістку або плей-офф за єврокубки – залежить не тільки від нас. А ось якість гри – повністю наша відповідальність, тому я намагаюся покращувати її настільки, наскільки це можливо", – поділився Гомес в коментарі Футбол NEWS.

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