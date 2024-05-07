Битва між грандами українського футболу, Шахтарем та Динамо, яка може визначити чемпіона, викликала неабиякий ажіотаж серед уболівальників.

Матч між Шахтарем та Динамо відбудеться 11 квітня на Арені Львів. Результат Класичного може достроково коронувати Шахтар або зберегти інтригу до кінця першості.

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Втім, побачити гру зможе обмежена кількість уболівальників через заходи безпеки, пов'язані з війною в Україні. Це, щоправда, зовсім не зменшило ажіотаж. Як повідомляє Tribuna, квитки на гру були розкуплені за 4 хвилини.

Через це Шахтар оголосив благодійний аукціон, на якому будуть розіграні: квитки на матч Шахтар – Динамо (категорії Standard та VIP); футболка будь-якого гравця Шахтаря з його автографом з матчу; м'яч з гри Шахтар – Динамо з автографами гравців Шахтаря.

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