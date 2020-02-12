Мелікян оцінив зимовий збір для Львова

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян прокоментував нічию в контрольному матчі проти вірменського Лорі (1:1) та підбив підсумки тренувального збору.

"Сьогодні завершили збір в Туреччині. Це був наш сьомий контрольний поєдинок, причому останні три дні були дуже насичені – три матчі поспіль. Для нашого штабу вкрай важливо було перевірити сили на тлі Маріуполя. У цьому спарингу ми виставили наш основний склад.

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Проти вірменської команди Лорі грав наш другий склад. Зроблено це було для того, щоб всі футболісти в обоймі команди отримали необхідну ігрову практику. Чи задоволений я підсумковим рахунком? Важливо, що обійшлося без травм. Помітно, що команда “наїлася”. Все таки ми тривалий час перебували на цьому зборі.

Зараз команда повернеться додому, футболісти отримають заряд позитиву від спілкування з рідними і близькими. Ну а далі за планом – матч з Олімпіком. Всіма думками ми вже в цій грі. Нас чекає напружений весняний етап чемпіонату. Вірю, що виконана робота на зимових зборах не пройде даром і навесні команда буде виглядати гідно", – поділився Мелікян в коментарі офіційному сайту Львова.

Нагадаємо, перший офіційний матч львів'ян у 2020 році запланований на 23 лютого, суперником буде донецький Олімпік.

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