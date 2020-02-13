Назарина: Карпати докладуть максимум зусиль, щоб піднятись якомога вище

Півзахисник львівських Карпат Єгор Назарина розповів про підготовку до весняної частини чемпіонату України.

"Насамперед збори надали можливість вдало підготуватись до весняної частини УПЛ у фізичному та тактичному плані. Тим паче, що умови перебування нашої команди в Туреччині справді прекрасні.

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Вважаю, що на 90% ми вже готові, але у нас тут ще два тренування та гра, тому до поєдинку проти СК Дніпро-1 будемо готові на всі 100%. Кожен матч тут був по своєму важким, адже грали під навантаженням. Перед зустрічами мали по два тренування, тому цілком природно, що була присутня певна втома.

Завжди приємно грати у Львові за підтримки власних вболівальників, тож дуже добре, що волею календаря ми перший офіційний матч у 2020-му році проведемо саме на рідному стадіоні Україна. Тим паче, що ця зустріч буде для нас надважливою, зважаючи на невдалі результати в осінній частині УПЛ. Ми докладемо максимум зусиль, щоб піднятись якомога вище у турнірній таблиці", – цитує Назарину прес-служба Карпат.

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