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Назарина: Карпати докладуть максимум зусиль, щоб піднятись якомога вище

19:28 182 Читать на русском
Назарина: Карпати докладуть максимум зусиль, щоб піднятись якомога вище
Єгор Назарина / фото: ФК Карпати

Півзахисник львівських Карпат Єгор Назарина розповів про підготовку до весняної частини чемпіонату України.

"Насамперед збори надали можливість вдало підготуватись до весняної частини УПЛ у фізичному та тактичному плані. Тим паче, що умови перебування нашої команди в Туреччині справді прекрасні.

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Вважаю, що на 90% ми вже готові, але у нас тут ще два тренування та гра, тому до поєдинку проти СК Дніпро-1 будемо готові на всі 100%. Кожен матч тут був по своєму важким, адже грали під навантаженням. Перед зустрічами мали по два тренування, тому цілком природно, що була присутня певна втома.

Завжди приємно грати у Львові за підтримки власних вболівальників, тож дуже добре, що волею календаря ми перший офіційний матч у 2020-му році проведемо саме на рідному стадіоні Україна. Тим паче, що ця зустріч буде для нас надважливою, зважаючи на невдалі результати в осінній частині УПЛ. Ми докладемо максимум зусиль, щоб піднятись якомога вище у турнірній таблиці", – цитує Назарину прес-служба Карпат.

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