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Мелікян незадоволений прогресом футболістів Львова на зборах

13:06 265 Читать на русском
Мелікян незадоволений прогресом футболістів Львова на зборах
Єгіше Мелікян / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян прокоментував підготовку команди до другої частини сезону на фоні контрольних матчів.

"Я радий, що сьогодні вдалося провести одразу два матчі. Адже всі гравці в команді отримали ігровий час, мали можливість показати на що вони здатні. Тож тренерський штаб побачив їх у грі, отримав нову порцію інформації для аналізу.

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Однак, я не бачу тих речей, які хочу спостерігати у своїх гравців. Не те, щоб я розчарований. Футболісти стараються, виконують установки на матч. Але я не бачу тієї динаміки, яку хочу. Я прагну, щоб була швидка робота з м’ячем, щоб гравці швидше приймали рішення. Хочу, щоб команда 90 хвилин грала у швидкий футбол. Щоб ігрова швидкість не падала під кінець матчу", – цитує Мелікяна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, Львів протягом дня переміг латвійські Спартак Юрмала (3:0) та Валмієра Гласс (2:1).

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