"Зрозуміло, що в Поліссі відбудеться величезна перебудова влітку. Наскільки я розумію, вже є глобальний трансферний список, і там понад десять футболістів.

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У цьому списку не тільки ті гравці, які зараз в оренді у Вересі – вони майже точно залишать Полісся (Морозко, Шастал, Янаков, – прим. Футбол 24). Микита Кравченко майже точно повернеться до Динамо, якому він досі належить. Далі Динамо буде вирішувати, куди його спрямувати. Але там є і багато досвідчених гравців, деякі були лідерами команди у цьому сезоні. Деяких саме в цьому сезоні і придбали. Дуже велика чистка очікується у Поліссі", – резюмував ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, для Полісся це дебютний сезон в УПЛ, але хороший бюджет дозволяв відразу говорити про єврокубкові амбіції. За три тури до фінішу житомирці йдуть на шостій сходинці УПЛ.

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