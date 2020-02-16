toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Собака ледь не зірвав спаринг СК Дніпро-1 – "стрікера" ловили обидві команди

16 лютого 11:30 486 Читать на русском
Собака ледь не зірвав спаринг СК Дніпро-1 – "стрікера" ловили обидві команди
Кайрат – СК Дніпро-1 / Фото ФК Кайрат

Курйозний епізод трапився під час контрольного поєдинку Кайрат – СК Дніпро-1.

Під час зустрічі Кайрата та СК Дніпро-1 в рамках турецьких зборів на поле вибіг собака.

СК Дніпро-1 запросив екс-асистента Саррі за рекомендацією Шевченка

Неочікуваний гість дуже зацікавився грою і хотів приєднатись до футболістів, проте арбітр зупинив матч. Гравці намагались зловити "стрікера", але марно. Коли собака зрозумів, що гратись з ним ніхто не буде – просто розлігся на полі та дозволив гравцю Кайрата себе винести.

Кайрат в підсумку здолав представника УПЛ з рахунком 4:2.

"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії

blog_ava
"Залиште Луніна та ще кількох – інші можуть піти н***р": оцінки фанатів та ЗМІ, які знайшли винного у невдачах Ов'єдо
16 лютого
8229
Теги
Відеоновини Кайрат Кайрат Товариські матчі СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 футбольні курйози Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
13
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук