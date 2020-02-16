Собака ледь не зірвав спаринг СК Дніпро-1 – "стрікера" ловили обидві команди

Курйозний епізод трапився під час контрольного поєдинку Кайрат – СК Дніпро-1.

Під час зустрічі Кайрата та СК Дніпро-1 в рамках турецьких зборів на поле вибіг собака.

СК Дніпро-1 запросив екс-асистента Саррі за рекомендацією Шевченка

Неочікуваний гість дуже зацікавився грою і хотів приєднатись до футболістів, проте арбітр зупинив матч. Гравці намагались зловити "стрікера", але марно. Коли собака зрозумів, що гратись з ним ніхто не буде – просто розлігся на полі та дозволив гравцю Кайрата себе винести.

Кайрат в підсумку здолав представника УПЛ з рахунком 4:2.

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