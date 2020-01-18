toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - КРІСТАЛ ПЕЛАС ЕРЛІНГ ХОЛАНД

No to Seluk, no to racism, – Олімпік гідно відповів на звинувачення одіозного агента

14:03 1024 Читать на русском
No to Seluk, no to racism, – Олімпік гідно відповів на звинувачення одіозного агента
Вісенте Гомес / ФК Олімпік

Донецький Олімпік різко відреагував на расистський наклеп з боку футбольного агента Дмитра Селюка.

"Звинувачення Селюка на адресу Вісента Гомеса в расизмі настільки абсурдні, що їх важко якось прокоментувати. Під керівництвом іспанця новими лідерами донеччан стали іранець Захедітабар Шахаб і француз Максим Тейшейра.

"Він проти всіх африканців", – Селюк звинуватив Вісенте Гомеса у расизмі

У сьогоднішньому товариському матчі, оговтавшись від травми, на полі з'явився сенегалець Дійе Матар. Головними критеріями комплектації команди в Олімпіку завжди були професіоналізм, кваліфікація, талант і ставлення до справи, але вже точно не расова приналежність", – висловив свою позицію клуб у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, напередодні скандально відомий футбольний агент Дмитро Селюк звинуватив донецький клуб в упередженому ставленні до чорношкірих гравців, після приходу на тренерський місток Вісенте Гомеса.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?
12:00
9403
Теги
Олімпік Олімпік Вісенте Гомес Вісенте Гомес Расизм у футболі Дмитро Селюк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
59
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук