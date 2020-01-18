No to Seluk, no to racism, – Олімпік гідно відповів на звинувачення одіозного агента

Донецький Олімпік різко відреагував на расистський наклеп з боку футбольного агента Дмитра Селюка.

"Звинувачення Селюка на адресу Вісента Гомеса в расизмі настільки абсурдні, що їх важко якось прокоментувати. Під керівництвом іспанця новими лідерами донеччан стали іранець Захедітабар Шахаб і француз Максим Тейшейра.

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У сьогоднішньому товариському матчі, оговтавшись від травми, на полі з'явився сенегалець Дійе Матар. Головними критеріями комплектації команди в Олімпіку завжди були професіоналізм, кваліфікація, талант і ставлення до справи, але вже точно не расова приналежність", – висловив свою позицію клуб у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, напередодні скандально відомий футбольний агент Дмитро Селюк звинуватив донецький клуб в упередженому ставленні до чорношкірих гравців, після приходу на тренерський місток Вісенте Гомеса.

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