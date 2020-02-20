Олександрія підтвердила заборону на реєстрацію нових гравців – ФІФА не визнала апеляцію українського клубу

Директор Олександрії Дмитро Кітаєв повідомив, що клуб справді не може реєструвати нових футболістів.

"По-перше, Барішіч виступав за ПФК Олександрія. Важливо розуміти, що ФК Олександрія – це не ПФК Олександрія. Це зовсім інша юридична особа. ПФК Олександрія не виступає зараз ні в одному чемпіонаті. ФК Олександрія – це перейменований ПФК УкрАгроКом. Ні за ПФК УкрАгроКом, ні за ФК Олександрія Барішіч ніколи не виступав. Ось у чому вся суть ситуації.

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Цей борг залишився ще з ПФК Олександрія – з того часу, коли президентом клубу був Микола Миколайович Лавренко. І про те, що там є якийсь борг, ніхто не знав. Ми про це дізналися тільки перед Новим роком. ФІФА за своїми критеріями спортивного правонаступництва визнала нас правонаступником цього боргу, хоча ми їм все пояснили, дали повну інформацію, що це зовсім інша юрособа. Але вони повісили борг на нас.

Ми вже подавали апеляцію, але ФІФА не визнає її. Кажуть, що ми – правонаступники. Вони особливо не розбираються в цих питаннях. Ми як відповідальний футбольний клуб будемо розбиратися і приймати рішення, щоб продовжувати виступати і все було добре. Зараз якраз цим питанням займаємося. Ми зараз вже як могли підняли всю документацію ПФК. Наскільки я бачу, більше ніяких боргів немає. Справа в тому, що коли клуб купувався, боргів теж начебто не було – всі контракти були закриті. Але, як виявилося, не всі.

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Зняття очок? Це тривалий процес. Потрібно, щоб ми не виконували рішення: не розрахувалися з Барішічем, потім має пройти якийсь час. І якщо ми не виконаємо це рішення знову, то наступною санкцією буде зняття очок. Думаю, ми цю ситуацію вирішимо, справа до зняття очок не дійде і ми ще встигнемо заявити наших нових гравців, яких цієї зими підписали", – сказав Кітаєв у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що на Олександрію накладений трансферний бан. Причиною стали борги ще з чемпіонату-2011/12 футболісту Йосіпу Барішічу. В цілому гравець вимагає від клубу 200 тисяч євро. Цікаво, що хорват в тому сезоні відіграв за "городян" всього п'ять матчів. Виявилося, ФІФА покарала ФК Олександрія за борги, які були перед ПФК Олександрія. Влітку 2014 року ПФК об'єднався з УкрАгроКомом (обидва клуби на той момент виступали в Першій лізі), утворивши новий клуб з абревіатурою ФК.

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