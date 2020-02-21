toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати у пошуках інвестора звернулися до Порошенка, – ТаТоТаке

11:41 3707 Читать на русском
Карпати у пошуках інвестора звернулися до Порошенка, – ТаТоТаке
ФК Карпати

Один із ведучих популярної футбольної програми "ТаТоТаке" Сергій Болотніков повідомив, що Карпати продовжують шукати інвестора.

"Карпати самі розпочали шукати потенційних власників клубу. Зв’язуються з бізнесменами, які б теоретично могли взяти клуб. За моєю інформацією, дійшло до того, що навіть попросили допомоги у Петра Порошенка", – сказав Болотніков.

Карпати перейдуть у власність міста Львова – офіційна заява клубу

Нагадаємо, Карпати перебувають у скрутній фінансовій ситуації. 13 лютого депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про створення Народної команди.

Додамо, що наразі Карпати ведуть боротьбу за виживання в УПЛ – львівська команда посідає 12 місце у турнірній таблиці.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє

blog_ava
Шевченко оцінив гру Шахтаря проти Бенфіки і анонсував появу нових імен у збірній України
00:47
4574
Теги
Відеоновини Головне Карпати Карпати ТаТоТаке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
0
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук