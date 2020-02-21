Карпати у пошуках інвестора звернулися до Порошенка, – ТаТоТаке

Один із ведучих популярної футбольної програми "ТаТоТаке" Сергій Болотніков повідомив, що Карпати продовжують шукати інвестора.

"Карпати самі розпочали шукати потенційних власників клубу. Зв’язуються з бізнесменами, які б теоретично могли взяти клуб. За моєю інформацією, дійшло до того, що навіть попросили допомоги у Петра Порошенка", – сказав Болотніков.

Карпати перейдуть у власність міста Львова – офіційна заява клубу

Нагадаємо, Карпати перебувають у скрутній фінансовій ситуації. 13 лютого депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про створення Народної команди.

Додамо, що наразі Карпати ведуть боротьбу за виживання в УПЛ – львівська команда посідає 12 місце у турнірній таблиці.

"Легіонери хотіли бойкотувати ще наприкінці першого кола": Карпати зсередини – 4-місячні борги, шок і туманне майбутнє