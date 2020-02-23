Карпаты – СК Днепр-1 и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 19-го тура УПЛ Карпаты принимают СК Днепр-1, Александрия встретится с Колосом, а Олимпик – со Львовом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Карпаты – СК Днепр-1

О тяжёлой ситуации Карпат не знает только ленивый. Город не дал землю быстро беднеющему и падающему в Первую лигу клубу из-за противодействия Григория Козловского, который затем предложил превратить его в коммунальную собственность с бюджетом 50 млн гривен в год. "Львы" согласились, ЛМР за, мэр против, люди жалуются, власть разводит руками. Тем не менее, благодаря удачным продажам футболистов "зелёно-белым" удалось наскрести деньги не только на сборы в Турции, но и на довольно интересное усиления состава.

Сборы прогнозируемо вышли короткими – всего шесть матчей, в которых удалось одержать две победы и три ничьи. Впрочем, удалось посоревноваться с двумя довольно неплохими командами – Динамо Брест и братиславским Слованом. С ними "львы" расписали результативную ничью, да и вообще львовяне не забивали только боснийской Тузле. Общая разница голов небольшая (12:10), что намекает на продолжение проблем в обороне. Впрочем, с учётом масштабных кадровых перестановок это не должно вызывать удивления.

Статистика противостояния Карпат против СК Днепр-1: 1 матч, 1 победа СК Днепр-1 (2:0)

CК Днепр-1 стал хедлайнером зимней паузы, настолько сильно поработав над трансферами, что некоторые болельщики всерьёз стали рассуждать о перспективах борьбы за ЛЧ через год. Подопечными Дмитрия Михайленко стали экс-карпатовец Ди Франко, экс-львовяне Тейлор и Адамюк, а также Сваток, Хобленко и Цуриков. Кроме того, в тренерский штаб пришёл итальянец Луиджи Ночеттино, работавший с самим Сарри. Вряд ли этого десанта достаточно для прорыва в самый престижный клубный турнир, но для подъёма в топ-6 и борьбы за еврокубки в плей-офф – вполне.

Правда, сборами остались не слишком довольны даже футболисты. В первых пяти матчах команда потерпела пять поражений с суммарным счётом 1:8, но стоит отметить как силу соперников (Ягеллония, Богемианс, Аустрия), так и игру под бешеными физическими нагрузками. Следующие же пять игр порадовали двумя победами и ничьей. Из футболистов выделялся Супряга, забивший четыре гола, и Чичиков, игравший практически во всех матчах. Дмитрий Михайленко, однако, отмечает некоторые проблемы с сыгранностью коллектива, но это не удивительно.

"Изюминки":

– Карпаты не побеждают в УПЛ с 20 сентября 11 матчей подряд (три ничьих, восемь поражений)

– Пропускной сериал "зелёно-белых" в УПЛ длится 7 матчей (18 мячей)

– Дмитрий Михайленко во главе различных клубов УПЛ может стать свидетелем 50-го гола своих подопечных.

Кадровая ситуация Карпат и СК Днепр-1

Пришли: Танчик, Пасич, Матар (аренда), Хахлёв, Гиоргадзе – Сваток, Хобленко, Цуриков, Адамюк, Ди Франко, Тейлор

Ушли: Пидкивка, Гуцуляк, Вакуленко, Вербный, Ди Франко, Грисьо, Бусько, Понде, Мендес, Диогу, Артым – Романюк, Кулиш, Кобахидзе, Беляев, Загальский, Сафронов, Кузин

Дисквалификация: Когут, Лопирёнок, Назаренко (СК Днепр-1)

Травмированные: Деда, Якимец (Карпаты)

Ориентировочный состав на матч Карпаты – СК Днепр-1

Карпаты: Кудрик – Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Дубинчак – Клёц, Назарина – Г. Пасич, Притула, Танчик – Матар

СК Днепр-1: Клищук – Адамюк, Гуйе, Сваток, Полевой – Ди Франко, Батагов – Чичиков, Булеца, Коркишко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Карпаты должны драться с отчаянием обречённых, потому что они замыкают турнирную таблицу с отставанием в три очка от Ворсклы. Последняя же в матче против Динамо показала, что даже с лидерами будет биться, а значит львовяне не имеют права на осечку. Впрочем, сейчас думать о победе с СК Днепр-1 просто нереально – нужно хоть немного сыграться.

Днепровцы же не впечатлили результатам на сборах. Футболисты и тренеры сами рассказывают о наличии опредёленных игровых проблем, а в таких случаях, да ещё и первом матче сезона, вполне вероятна ничья. Даже когда в соперниках – Карпаты.

Олимпик – Львов

Олимпик идёт на девятой позиции и имеет равенство по очкам с СК Днепром-1, а также держится на расстоянии двух очков от Колоса. Это значит, что дончане могут выйти в еврокубки через плей-офф, но для этого нужно было хорошенько поработать зимой. Со стороны клуба всё прошло нормально: были организованы сборы в Турции, а также подписаны несколько неплохих исполнителей – хотя усиление несколько балансируются кадровыми потерями. В частности, в аренду отправился Матар, но из неё вернулся Дегтярев.

Тренерский штаб также не сидел, сложа руки. Подопечные Висенте Гомеса с отрывом стали лучшими среди всех украинских команд на зимних сборах, выиграв девять матчей из десяти, забив 23 гола и пропустив на двадцать меньше. При этом футболисты не теряют головы: по словам капитана Дмитрия Гришко, они шутят, что Олимпик второй год подряд становится чемпионом сборов, а затем не набирает ни одного очка. Впрочем, он также отмечает, что новички пришли вовремя и успели несколько притереться к партнёрам, поэтому в целом всё прекрасно.

Статистика противостояния Олимпика со Львовом

Всего 5 матчей, 1 победа Олимпика, 4 ничьи, разница мячей – 4:3.

В Премьер-лиге: 4 матча (+1,= 4, -0, 4-3)

Львов провёл интенсивный сбор с с восемью товарищескими матчами против команд из Армении, Латвии, Словакии, Сербии и Украины. Начало работы львовянам давалось тяжело как в физическом, так и в игровом плане – Егише Меликян рассуждал о низкой динамике, а его подопечные потерпели два поражения в первых трёх поединках. Впрочем, дальше "горожане" стали набирать форму, трижды отпраздновав победу, а главный тренер постепенно сменил тон своих интервью в сторону позитива. Армянский специалист считает, что правильно натаскал футболистов в физическом плане, но размыто рассказывал о тактике и жаловался на то, что не всех новичков удалось вписать в командную игру.

Теперь Львову нужно разгоняться по ходу чемпионата, ведь отрыв от последнего места составляет всего четыре очка. В первых турах следует попытаться увеличить гандикап (благо, в начале марта выпало галицкое дерби), а если результаты будут хорошие – можно и за плей-офф еврокубков побороться. Впрочем, тогда Олимпик нужно побеждать прямо сейчас, потому что дончане превосходят львовян на три зачётных балла и имеют равенство с СК Днепром-1.

Предыдущий матч. 21.09.2019. 8-й тур чемпионата Украины-2019/2020.

Львов – Олимпик – 0:1

Гол С. Политыло, 80

Кадровая ситуация Олимпика и Львова

Пришли: Баланюк, Лебеденко (аренда), Вербный, Дегтярёв, Н. Кравченко (аренда), Чогадзе, Кичак, Романовский – Недоля, Клименчук, Бусько, Бопесу, Кравчук (аренда), Яковелли, Ходаковский

Ушли: Вантух, Трубочкин, Пеньков, Г. Пасич, Клименчук, Абубакар, Матар (аренда), Салу, Фабиньо, Луис Фернандо – Адамюк, Зубков, Бандура, Квасный, Пернамбуко, Мартан, Висенте, Монтезело, Педро Витор

Дисквалифицированы: Сарнавский (Львов)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Львов

Олимпик: Кичак – Ксёнз, Гришко, Снурницин, Лебеденко – Цимбалюк, Кравчук – Тейшейра, Политыло, Балашов – Шахаб

Львов: Пеньков – Люлька, Братков, Гончар, Татарков – Лима, Сабино – Шина, Тавареш, Богунов – Ренан

"Изюминки"

– Львов может отпраздновать 20-ю победу в чемпионатах.

– Безвыигрышная гостевая серия Львова в УПЛ началась 15 сентября и длится 6 матчей (2 поражения, 4 ничьи)

– Львов при Егише Меликян в УПЛ на выезде ещё не побеждал (1 ничья, 2 поражения).

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Оба соперника примерно равны, как и большинство представителей УПЛ, но сборы Олимпика нельзя не принимать во внимание – даже несмотря на тот факт, что результат матчей в них мало что значит. Дончане при Висенте Гомесе вообще выглядят очень симпатично, в то время как главный тренер Львова и сам говорит, что до идеала его команде далеко.

В этом матче вполне возможна ничья, но фаворитом пары прямо сейчас можно назвать Олимпик. Слишком уж хорошо поработал испанский тренерский штаб зимой.

Александрия – Колос

Бронзовый призёр УПЛ после вчерашней победы Зари должен любой ценой побеждать Колос, ведь отставание от третьей строчки в турнирной таблице составляет уже четыре зачётных балла. В случае успеха будет шанс ещё и Десну обойти, ведь у черниговцев поединок против Шахтера – впрочем, для начала нужно сконцентрироваться на сопернике из Ковалёвки. Благо, за время зимней паузы александрийцы никого не потеряли, да ещё и немного усилились. Всё бы ничего, если бы не прилетел трансферный бан.

Сборы у "желто-чёрных" были очень интенсивными. Команда провела аж 11 матчей против довольно крепких соперников – самыми яркими были Динамо Тбилиси, Ботев, Черно Море, Левски и СК Днепр-1. Выиграть удалось в семи встречах, некоторыми из которых Шаран остался недоволен – как и тем, что не удалось подписать форварда. Кроме того, весь второй сбор пропустил Дмитрий Шастал, а у Ковальца возникли проблемы с коленом – оба в февральских спаррингах участия не принимали.

Колос ведёт борьбу за плей-офф еврокубков, держась на седьмой позиции с отставанием в два пункта от Мариуполя. Позади давят СК Днепр-1 и Олимпик, у которых по 18 зачётных баллов, поэтому ковалёвцам желательно набирать очки уже сегодня – тем более, что осенью им удалось расписать с Александрией ничью. Для выполнения непростой задачи руководство клуба зимой подписало аж восемь футболистов – впрочем, единственными хорошо известными представителями этого десанта выступают Богданов и Петров. При этом команда потеряла Кизилатеша и Нехтия, а Поздеев завершил карьеру из-за травмы. Также продолжает восстанавливаться Денис Костышин.

На сборах Колос провёл десять матчей, из которых выиграл половину. Руслан Костышин остался всем доволен, кроме соперников – были крепкие польские, узбекские, румынские и австрийские коллективы, однако они играли неосновными составами. И тренер, и футболисты также отметили невероятные нагрузки, после которых команда несколько упала в физическую яму, но на втором сборе стало легче. Для энергозатратного стиля ковалёвцев такой режим имеет смысл, хотя Костышин заверил, что некоторые вещи в подготовке он изменил. В целом, это был типичный сбор типичного украинского клуба.

"Изюминки"

– Александрия удерживает клубную рекордную домашнюю победную серию, которая с 14 сентября длится 6 матчей.

– Проигрышная клубная рекордная гостевая серия Колоса началась 18 октября и длится 5 игр.

– Ковалёвцы на полях соперников пропускают голы в Чемпионате с 31 августа в течение рекордных для клуба 7-ми матчей (17 голов).

Кадровая ситуация Александрии и Колоса

Пришли: Гордиенко, Мышенко, Вантух (аренда) – Богданов, Петров, Кучеренко, Антюх, Ефремов, Емец (аренда), Соловейчик, Дорошенко

Ушли: Сахневич, Нехтий, Мигунов, Кизилатеш, Поздеев (Колос).

Дисквалифицированы: Лучкевич, Мирошниченко, Стецьков – Зозуля

Под вопросом: Ковалец, Шастал (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Колос

Александрия: Панькив – Гречишкин, Бабогло, Дубра, Пашаев – Запорожан, Банада – Третьяков, Довгий, Ситало – Безбородько

Колос: Волынец – Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец – Богданов, Ореховский – Ильин, Смирный, Вильхьяльмссон – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды выглядят довольно ровно – это два прагматичных коллектива, которые много бегают и не очень много создают. Александрия на порядок лучше прессингует, однако в первых матчах больше будет решать физика и кадры – и с последним у "желто-чёрных" просто катастрофа. Колос же на старте сезона после летних сборов летал, как ракета, поэтому сейчас можно ожидать чего-то похожего.

В целом, делать прогноз в этой встрече можно только по количеству голов, которых вряд ли будет много. Возможно, будет ничья.