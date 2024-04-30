Нападник "лисиць" розраховує пограти в Прем'єр-лізі принаймні ще один сезон

Найвідоміший футболіст Лестера Джеймі Варді після виходу команди в Прем’єр-лігу розпочав перемовини з керівництвом клубу про нову угоду. 37-річний нападник розраховує пограти принаймні ще один сезон на найвищому рівні.

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Останні три роки Лестер і Варді підписували контракт на один рік. Тож нинішня угода спливає влітку. Як повідомляє Daily mail, тиждень тому нападнику пропонували пролонгувати чинний трудовий договір, але він взяв час на роздуми. Тепер же готовий до нових звершень і, скоріше за все, залишиться в клубі, якому віддав 22 роки.

Лестер увосьме переміг у другому англійському дивізіоні. Це – новий рекорд. Раніше сім разів вигравав Чемпіоншип Манчестер Сіті.

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