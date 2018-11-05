toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - САУТГЕМПТОН

Шевченко: Маліновський дуже додав у зрілості

10:32 184 Читать на русском
Шевченко: Маліновський дуже додав у зрілості
Руслан Маліновський / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про прогрес хавбека Руслана Маліновського.

"Маліновський дуже додав. Бачу, що додав саме в зрілості як футболіст. Займає дуже правильну позицію, більш раціонально почав використовувати свої сильні якості.

Шевченко викличе нових гравців у збірну України

Тому цей гравець стає лідером, став лідером у своєму клубі. У збірній грає на дуже високому рівні. Ми сподіваємося, що він і далі буде так продовжувати", – цитує Шевченка Tribuna.com з посиланням на "Профутбол".

Динамо цікавиться Маліновським, – ТаТоТаке

Нагадаємо, у останніх двух матчах збірної України, Руслан Маліновський відзначався важливими голами. Спочатку забив італійцям, чим приніс нічию у товариській зустрічі, а потім відзначився переможним голом у воротах збірної Чехії.

Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
54
хв
Хаддерсфілд
22:00
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук