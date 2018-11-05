Шевченко: Маліновський дуже додав у зрілості

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про прогрес хавбека Руслана Маліновського.
"Маліновський дуже додав. Бачу, що додав саме в зрілості як футболіст. Займає дуже правильну позицію, більш раціонально почав використовувати свої сильні якості.
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Тому цей гравець стає лідером, став лідером у своєму клубі. У збірній грає на дуже високому рівні. Ми сподіваємося, що він і далі буде так продовжувати", – цитує Шевченка Tribuna.com з посиланням на "Профутбол".
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Нагадаємо, у останніх двух матчах збірної України, Руслан Маліновський відзначався важливими голами. Спочатку забив італійцям, чим приніс нічию у товариській зустрічі, а потім відзначився переможним голом у воротах збірної Чехії.