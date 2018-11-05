Фонсека – найкращий тренер 14 туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 14-го туру Прем'єр-ліги.

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека визнаний найкращим тренером 14 туру УПЛ. Португалець набрав 4,8 бала з 5 можливих, повідомляє сайт всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

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Нагадаємо, у 14 турі УПЛ Шахтар переміг Динамо на своєму полі (2:1). Зауважимо, що Фонсека вгадав з замінами. Тайсон, який вийшов на початку другого тайму, віддав гольову у епізоді з першим забитим м’ячем. Також Віктор Коваленко, який провів на полі менше за 20 хвилин, відзначився переможним голом у ворота Динамо на 90+6 хвилині.

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