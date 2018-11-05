Ісмаїлі став найкориснішим гравцем 14 туру УПЛ за версією InStat

Захисник Шахтаря Ісмаїлі набрав найбільше балів ефективності у 14 турі УПЛ за версією InStat.

Лівий захисник Шахтаря Імаїлі став найефективнішим гравцем 14 туру УПЛ, набравши за версією InStat 332 бали, повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги.

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Друге та третє місце також за гравцями "гірників". Тарас Степаненко набрав 325 очок, а Тайсон, який вийшов на другий тайм матчу проти Динамо, 223 бали.

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Нагадаємо, у матчі 14 туру чемпіонату України Шахтар на останніх хвилинах здолав Динамо (2:1) завдяки красивому голу Віктора Коваленка. Тепер "гірники" мають відрив від киян у 8 очок.