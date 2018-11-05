Ісмаїлі став найкориснішим гравцем 14 туру УПЛ за версією InStat

Україна — 14:00 2546
-
"Динамо не заслуговувало на поразку". Інтрига померла, Коваленку не варто зазнаватись, а Мораєс забув про совість
-
Григорчук може остаточно покинути Астану – українця кличуть вирішити грандіозну кризу Леха КостевичаУкраїна — 13:50 888
-
Швед – найкращий гравець 14 туру УПЛУкраїна — 12:27 469
-
Динамо і Шахтар подарували свято, Швед тягне Карпати, а Чорноморець йде на дно – підсумки 14 туру УПЛУкраїна — 12:14 1588
-
Манчестер Сіті – Шахтар: матч обслуговуватиме скандальний Кашшаї, який засудив Україну на Євро-2012Ліга чемпіонів — 11:51 624
Всі новини