Манчестер Сіті використовує корупційні схеми, щоб уникнути покарання за порушення фінансового fair play

"Містяни" використовували махінції, щоб обійти фінансовий fair-play.

У розпорядженні Football Leaks виявилися секретні внутрішні документи, у яких описується механізм фінансування Манчестер Сіті, повідомляє Spiegel.

Зокрема, до рук журналістів потрапив електроний лист, в якому фінансовий директор клубу повідомляє, що фінансові потоки розподіляються між структурами шейха Мансура, який є власником клубу.

Платіні та Саркозі допомогли Катару отримати право на проведення ЧС-2022, – Football Leaks

Як приклад, розповіли про компанію Etihad, яка є титульним спонсором команди, у 2015 році повинна була виконати переказ на суму 67,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Але гроші були спрямовані двома траншами. Безпосередньо компанія Etihad заплатила 8 мільйонів, а 59,5 мільйонів було переведено на рахунки "містян" через фірму Abu Dhabi United , яка також є власністю Мансура.

Тако зазначається, що шейх витратив 1,1 мільярда фунтів стерлінгів в перші майже 4 роки володіння клубом. На думку фахівців, такі кошти не повинні витрачатись у час, коли УЄФА бореться за те, щоб клуби дотримувались фінансового fair-play.

Інфантіно та Платіні допомогли Манчестер Сіті і ПСЖ уникнути санкцій за недотримання фінансового фейр-плей, – ЗМІ