Олег Дулуб не зможе розраховувати на Дениса Норенкова, який травмувався і чекає на операцію.

Вже на 12-й хвилині матчу 25-го туру УПЛ між Олександрією та ЛНЗ захисник черкасців Денис Норенков зазнав травми і змушений був покинути поле. 27-річний оборонець отримав вивих і пошкодив зв'язку плеча.

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За інформацією "ТаТоТаке", у середу, 1 квітня, Денис ляже на операцію, яку зробить у Києві директор Центру спортивної травматології та відновлювальної медицини Михайло Риган. Відповідно, цей сезон для гравця можна вважати закінченим.

Нагадаємо, у поточній першості Норенков провів за ЛНЗ 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Команда Олега Дулуба після 26-ти турів йде сьомою, набравши 32 очки.

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