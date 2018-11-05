"Можна забути про розвиток футболу", – президент УЄФА різко відреагував на ідею створення Суперліги

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував інформацію про можливість створення Суперліги в 2021 році, куди повинні увійти провідні клуби Європи.

"Це зашкодить усьому світовому футболу, до того ж це буде нецікаво. Дивитися матч між Ювентусомі Баварією щотижня буде більш нудно, ніж, наприклад, матч між Ювентусом і Торіно.

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Немає і долі сумніву, що я проти створення такої ліги і буду перешкоджати цьому стільки, скільки перебуватиму на посту очільника УЄФА. Якщо створиться така ліга, то можна буде забути про солідарність і розвиток футболу. Врешті-решт, від цього програють усі клуби", – цитує Чеферіна ESPN.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що найбільші європейські клуби невдовзі підпишуть документ про створення Суперліги. У цьому турнірі братимуть участь 11 клубів-засновників, які не зможуть вилетіти з Суперліги, а також 5 запрошених учасників, які будуть змінюватись.

Клубами-засновниками є наступні команди: Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал, Челсі, Ліверпуль, ПСЖ, Баварія, Ювентус та Мілан.

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