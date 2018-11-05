Швед – найкращий гравець 14 туру УПЛ

Україна — 14:00 2550
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"Динамо не заслуговувало на поразку". Інтрига померла, Коваленку не варто зазнаватись, а Мораєс забув про совість
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Григорчук може остаточно покинути Астану – українця кличуть вирішити грандіозну кризу Леха КостевичаУкраїна — 13:50 891
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Динамо і Шахтар подарували свято, Швед тягне Карпати, а Чорноморець йде на дно – підсумки 14 туру УПЛУкраїна — 12:14 1589
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Манчестер Сіті – Шахтар: матч обслуговуватиме скандальний Кашшаї, який засудив Україну на Євро-2012Ліга чемпіонів — 11:51 625
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Шевченко викличе нових гравців у збірну УкраїниЗбірна України — 09:13 3025
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