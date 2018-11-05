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Швед – найкращий гравець 14 туру УПЛ

12:27 469 Читать на русском
Швед – найкращий гравець 14 туру УПЛ
Мар’ян Швед / Соцмережі

УПЛ назвала найкращого гравця 14 туру Прем’єр-ліги.

Найкращим гравцем 14 туру УПЛ став нападник львівських Карпат Мар’ян Швед, повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги. Нападник на 1 бал випередив хавбека Шахтаря Тайсона.

Карпати здолали Олімпік та здобули другу поспіль перемогу в УПЛ

Зауважимо, що Карпати у 14 турі переграли Олімпік з рахунком 2:1. На рахунку Шведа гольова передача на Понде та забитий гол з пенальті.

Швед: Зараз Карпати показують хороший футбол

До складу експертної комісії увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський.

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