Динамо і Шахтар подарували свято, Швед тягне Карпати, а Чорноморець йде на дно – підсумки 14 туру УПЛ

"Футбол 24" представляє підсумки 14 туру української Прем'єр-ліги.

Класичне виправдало сподівання – це було яскраво

Якщо абстрагуватися від клубних вподобань, можна сказати, що головний матч осені не розчарував. Динамо та Шахтар у Харкові провели яскравий напружений поєдинок з несподіваною розв'язкою. Донеччани перемогли і збільшили відрив від головного конкурента в турнірній таблиці до 8 очок – дехто заговорив про крах інтриги в боротьбі за чемпіонство вже у 14 турі. З такими висновками все ж поспішати рано, але ми отримали відповіді й на інші насущні запитання.

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Динамо має талановиту молодь, на яку вже зараз можна робити ставку. Середній вік стартового складу на харківську гру – 23,6 року (для порівняння у Шахтаря – майже 28 років). Молоді хлопці не просто не розчарували, а були найкращими на полі. Миколенко змусив забути про втрату Кадара, надійно відігравши в обороні та показавши вміння віддати якісний перший пас. Шепелєв разом з Буяльським виграли центр поля, а Шапаренко продовжив виділятися у творчій роботі – найкращий гравець Динамо у Класичному.

Фонсека не навчився грати проти Хацкевича, хоча й переміг його вперше у чемпіонаті. Відзначаємо, що наставник Динамо знову прийняв не зовсім очевидні рішення щодо складу та тактики, які спрацювали – команда провела найкращий матч в сезоні. Перед грою ми писали, що це безпрограшна ситуація для Хацкевича. Так і сталося – Динамо програло, а білоруського фахівця майже не критикують. Паулу Фонсека навпаки пішов найочевиднішим шляхом і не вгадав – група атаки Болбат-Патрік-Дентінью була привидом на полі та нічого не могла вдіяти з суперником. Португальського коуча обов'язково потрібно похвалити за заміни, які вирішили долю матчу, але не варто їх переоцінювати – тренер просто забрав тих, хто провалився, і випустив найкраще з того, що мав.

Однак у цьому турі Фонсека – герой. Як і Коваленко. Шахтар переміг і це заслужено – жодних сумнівів. Достатньо пригадати, як Динамо вигравало останні рівні поєдинки проти "гірників", зараз удача (привіт Коваленку) і більша майстерність (привіт геніальному Тайсону) була на стороні суперника.

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Бенефіс Гітченка та дивна позиція Шарана

"Мені смішно, коли говорять про друге місце. Наше завдання – потрапити до першої шістки", – вкотре повторює Володимир Шаран. Тим часом Олександрія відстає від другого місця в турнірній таблиці лише на 2 очки. Головний тренер має рацію в тому, що клас його гравців не дозволяє замахнутися на щось серйозне, однак обіграти вдома Десну команді було під силу.

Центральною фігурою матчу став Андрій Гітченко – центрбек Десни, який ще в минулому сезоні захищав кольори Олександрії. Спершу Гітченко зіграв за екс-партнерів і "привіз" пенальті – досить сумнівний 11-метровий. Під завісу зустрічі він виправився, забивши м'яч у ворота Паньківа, коли "містяни" провалилися на стандарті. Олександрія – звичайно, не претендент на друге місце, але футболістів потрібно тримати в тонусі, адже так можна вбити мотивацію – потрапляння в першу шістку майже в кишені.

Ворскла виграла незвичайний матч

Полтавці на класі здолали Львів і наблизилися до п'єдесталу на відстань 3 очок. Лідер атак Ворскли Коломоєць продовжив свою "суху" серію (у цьому сезоні він ще не забивав), але став героєм зустрічі. Вихід сам на сам і удар в стійку, після якого забив Ребенок, а також класний результативний навіс у штрафний майданчик на Якубу – це все доробок Юрія. До речі, восьмий в історії чемпіонатів України ганець відкрив лік забитим м'ячам за Ворсклу – колоритна персональна група підтримки шаленіла.

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Матч був особливим – вперше в історії УПЛ вся суддівська бригада складалася з жінок-арбітрів. Катерина Монзуль з асистентами відсудила на хорошому рівні та зафіксувала першу в сезоні поразку Львова на чужому полі, хоча номінально львів'яни були господарями зустрічі (у першому колі все було навпаки через реконструкцію стадіону імені Бутовського до Ліги Європи).

Стандарти Зорі над убогим Чорноморцем

Зорю звинувачують у неефективній грі попереду – з позиційних атак створюється мало моментів і вони погано реалізовуються. Розгром Чорноморця явного спростування не надав – всі голи луганці забили після домашніх заготовок зі стандартів (2 штрафні й аут) при цілковитому потуранні суперника. Найприємніший факт для Юрія Вернидуба – його команда перервала 6-матчеву безвиграшну серію в УПЛ та повернулася в топ-6.

Чорноморець – Зоря – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Приємне для Ангела Червенкова знайти важко. 8 поспіль поразок – восени Чорноморець виключно програє в УПЛ, а остання перемога датована 12 липня. Команда прогнозовано дедалі більше розчаровує, а клуб робить все, щоб її не було шкода. Рішення добровільно провести матч на власному стадіоні без вболівальників – жах. 0:8 в Одесі за два останні тури – цей Чорноморець впевнено йде до того, щоб до нього збайдужіли всі.

Швед – лідер, мотор і мозок Карпат

"Зелено-білі" забивають на виїзді впродовж рекордних 12 ігор. Зараз в турнірній таблиці гостьових матчів Карпати розмістилися на 3 місці – 12 очок проти 4 домашніх. Неймовірний парадокс, особливо в контексті звинувачень львівських фанів у неналежній підтримці команди від віце-президента клубу.

А тепер до головного – після перемоги над Олімпіком від верхньої шістки Карпат відділяє лише 2 пункти. Донеччан "леви" обіграли завдяки Мар'яну Шведу, який просто розривав лівий фланг оборони суперника. Швидкість, дриблінг і постійні зміщення в центр створювали для партнерів моменти. Понде скористався одним з двох розкішних шансів від Шведа, а потім 21-річний хавбек сам заробив і реалізував пенальті. Однозначно – найкращий гравець туру.

Карпати мають другу найкращу атаку в чемпіонаті на рівні з Олександрією – 19 голів. У понад половині забитих м'ячів взяв безпосередню участь Швед – 7 голів і 2 асисти. А як там розкручений Карраскаль? Колумбієць має одну результативну передачу в сезоні.

Примітивна атака Динамо, яскрава перемога Карпат і сейви Паньківа на шляху Зорі – підсумки 13 туру УПЛ