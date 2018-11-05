Асенсіо може стати частиною угоди щодо переходу Азара в Реал, – ЗМІ

Лідер Челсі Еден Азар залишається пріоритетною трансферною ціллю Реала.

За інформацією Don Balon, президент "вершкових" Флорентіно Перес не полишає надій підписати бельгійського лідера атак Челсі, адже, на думку Переса, лише Азар зможе замінити Роналду. Зазначається, що Реал готовий запропонувати за Едена талановитого хавбека Марко Асенсіо і доплату.

Челсі намагатиметься втримати Азара у клубі капітанською пов’язкою

Однак такий перехід малоймовірний під час зимового трансферного вікна, адже виконувач обов'язків тренера королівського клубу Сантьяго Соларі є прихильником таланту іспанця і зробить все, щоб Асенсіо залишився на Сантьяго Барнабеу.

Зазначимо, контракт Азара з Челсі діє до 2020 року.

Соларі лише два матчі біля керма Реала, але вже встиг встановити досягнення – у Мадриді такого не бачили 61 рік