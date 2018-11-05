Мбаппе – найдорожчий гравець у світі за версією авторитетного порталу

CIES Football Observatory оприлюднив рейтинг найдорожчих гравців у світі.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе є найдорожчим футболістом у світі на даний момент, повідомляє Football Observatory.

Мбаппе присоромив Неймара за результатами голосування вболівальників ПСЖ

19 річного чемпіона світу оцінюють у 216,5 млн євро. Його найближчим переслідувачем є форвард Тоттенхема Харрі Кейн (197,3 млн). Трійку замикає одноклубник Мбаппе Неймар – 197 млн євро.

В десятку найдорожчих гравців також увійшли: Мохамед Салах (Ліверпуль, 173 млн), Філіппе Коутінью (Барселона, 171,3 млн), Ліонель Мессі (Барселона, 170,6 млн), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, 164,6 млн), Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед, 164,3 млн), Деле Аллі (Тоттенхем, 163,4 млн) і Антуан Грізманн (Атлетіко, 157,7 млн).

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