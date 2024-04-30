"Червоні дияволи" визначилися з пріоритетними позиціями, які потребують підсилення. Манчестер Юнайтед хоче підписати нападника, центрального півзахисника та правого центрального півзахисника, але їм потрібно зібрати гроші коштом продажів, щоб збільшити трансферний бюджет, який, як очікується, буде дуже скромним.

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Як повідомляє Telegraph, керівництво клубу вислухає пропозиції щодо більшості гравців цього літа, окрім групи нових зірок. Манчестер Юнайтед сподівається, що Саудівська Аравія поновить свій інтерес до Каземіро, що дасть змогу більше заробити на його трансфері. Антоні Марсьяль, Варан та Брендон Вільямс покинуть клуб у статусі вільних агентів.

Що стосується Маркуса Рашфорда, то клуб не буде втримувати його, якщо надійде пропозиція. Керівництво манкуніанців планує підшукати нові команди для Антоні, Джейдона Санчо та Джейсона Грінвуда.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед хоче втримати Коббі Майну, Алехандро Гарначо та Расмуса Хьойлунда. Саме ці три гравці є недоторканими, оскільки манкуніанці вважають, що вони стануть центром нового проєкту.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наразі перебуває на шостій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 54 очками.

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