Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант Динамо

Наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із виконавцями, які захищатимуть кольори національної команди у матчі Ліги націй проти Словаччини та спарингу з Туреччиною.

У заявку на найближчі матчі збірної України потрапили 23 виконавці, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі – Шахтар), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва – Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – Шахтар), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

Нападник: Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Зазначимо, що для 19-річного Миколенка це дебютний виклик у національну команду. Також у резервний список потрапили Мар'ян Швед та Андрій Борячук, які ще не викликалися у збірну України та прибудуть у табір команди, якщо хтось травмується.

В резервному списку також перебувають Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (обидва – Динамо) та Владислав Кулач (Ворскла).