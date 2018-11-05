Венгер близький до того, щоб очолити Мілан

Легендарний французький фахівець Арсен Венгер найближчим часом повернеться до тренерської діяльності.

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер, який останні півроку перебуває у творчій відпустці після відходу з лондонського клубу, близький до того, щоб очолити Мілан, повідомляє France Football.

Мілан запропонував Ібрагімовічу контракт на півроку – швед хоче бути у складі "россонері" довше

Зазначається, що Мілан вже декілька тижнів веде перемовини з Венгером. В останні дні клуб суттєво просунувся в переговорах, які вже перебувають на фінішній стадії. Венгер замінить на посту головного тренера Мілана Дженнаро Гаттузо, а також буде допомагати спортивному директору "россонері" Леонардо.

Нагадаємо, нещодавно француз заявив, що повернеться до роботи 1 січня. Попереднім місцем роботи Арсена був Арсенал, який він офіційно покинув після 22 років роботи на посаді головного тренера "канонірів". На його місце прийшов екс-наставник ПСЖ Унаї Емері.

Гаттузо: Мілан не мертвий і не похоронений