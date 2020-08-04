toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО ІГОР СУРКІС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 3 серпня: Миколенко може покинути Динамо, Луческу "забракував" дорогого новачка, фіаско Скрипника

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 3 серпня: Миколенко може покинути Динамо, Луческу "забракував" дорогого новачка, фіаско Скрипника
Динамо провело двосторонку / фото ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 серпня.

Україна

Остап Маркевич офіційно очолив Маріуполь після відходу Олександра Бабича. Останнім місцем роботи сина легендарного наставника Мирона Маркевича був Чорноморець.

А ось призначення Скрипника в СК Дніпро-1, схоже, перебуває на межі зриву. ЗМІ називають Ігоря Коломойського винуватцем зриву перемовин.

Донецький Шахтар перепідписав лідера оборони Сергія Кривцова. Вихованець запорізького Металурга приєднався до "гірників" у 2017-му. Натомість Манор Соломон може стати партнером Маліновського у Аталанті. Італійці начебто вже зробили офіційний запит щодо трансферу.

Динамо і трансфери

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів, що Динамо розпочало перемовини з європейським грандом щодо переходу Миколенка. Консультації зайшли на "серйозний рівень".

Лідера загребського Динамо в Києві, швидше за все, не буде. Мірча Луческу заморозив дорогий трансфер принаймні до жовтня.

Румуни для Динамо: шокуючий каратель збірної України, талант Аякса і ще 4 співвітчизники Луческу. "Футбол 24" підшукав потенційне підсилення для київського клубу на батьківщині Луческу.

"Біло-сині" провели першу двосторонку при румунському фахівцеві. Шапаренко вразив шедевральним соло-голом.

Європа

Манчестер Юнайтед не отримає за Санчеса жодного пенса, але зекономить 60 мільйонів. ПСЖ готовий замінити Тьягу Сілву оборонцем Ліверпуля. Конте зазіхає на місце Саррі в Ювентусі – є одна велика проблема.

Арсенал розгляне пропозиції щодо 9 своїх гравців – у зоні ризику навіть лідери команди. Борусія Д готова піти на поступки Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо – англійцям все ж доведеться бити рекорд.

blog_ava
Шахтар може віддати Мудрика у Десну, – Циганик
08:00
515
Теги
Світ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар офіційно продовжив контракт з Кривцовим
    Україна — 3 серп3765 Шахтар офіційно продовжив контракт з Кривцовим
2
дн
:
11
год
:
14
хв
Байєр
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук