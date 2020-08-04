Головні новини футболу 3 серпня: Миколенко може покинути Динамо, Луческу "забракував" дорогого новачка, фіаско Скрипника

Україна

Остап Маркевич офіційно очолив Маріуполь після відходу Олександра Бабича. Останнім місцем роботи сина легендарного наставника Мирона Маркевича був Чорноморець.

А ось призначення Скрипника в СК Дніпро-1, схоже, перебуває на межі зриву. ЗМІ називають Ігоря Коломойського винуватцем зриву перемовин.

Донецький Шахтар перепідписав лідера оборони Сергія Кривцова. Вихованець запорізького Металурга приєднався до "гірників" у 2017-му. Натомість Манор Соломон може стати партнером Маліновського у Аталанті. Італійці начебто вже зробили офіційний запит щодо трансферу.

Динамо і трансфери

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів, що Динамо розпочало перемовини з європейським грандом щодо переходу Миколенка. Консультації зайшли на "серйозний рівень".

Лідера загребського Динамо в Києві, швидше за все, не буде. Мірча Луческу заморозив дорогий трансфер принаймні до жовтня.

Румуни для Динамо: шокуючий каратель збірної України, талант Аякса і ще 4 співвітчизники Луческу. "Футбол 24" підшукав потенційне підсилення для київського клубу на батьківщині Луческу.

"Біло-сині" провели першу двосторонку при румунському фахівцеві. Шапаренко вразив шедевральним соло-голом.

Європа

Манчестер Юнайтед не отримає за Санчеса жодного пенса, але зекономить 60 мільйонів. ПСЖ готовий замінити Тьягу Сілву оборонцем Ліверпуля. Конте зазіхає на місце Саррі в Ювентусі – є одна велика проблема.

Арсенал розгляне пропозиції щодо 9 своїх гравців – у зоні ризику навіть лідери команди. Борусія Д готова піти на поступки Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо – англійцям все ж доведеться бити рекорд.