Конте зазіхає на місце Саррі в Ювентусі – є одна велика проблема

51-річний фахівець упродовж останніх тижнів розмовляв з гравцями та менеджерами Ювентуса щодо майбутнього Саррі в клубі, інформує журналіст La Repubblicа Франко Ванні.

Конте сьогодні зустрінеться з керівництвом Інтера – міланці вже підготували два варіанти можливої заміни

Стосунки Конте з керівництвом Інтера вкрай напружені попри хороші результати в перший рік роботи тренера. Якщо італієць таки покине "нерадзуррі", то він хотів би приєднатися до Ювентуса. Такий варіант був можливий ще минулого літа. Тоді спортивний директор туринців Фабіо Паратічі і віце-президент Павел Недвед підтримали кандидатуру Конте, але вето наклали власники клубу. Імовірно, така ж проблема завадить призначенню і цього разу.

Нагадаємо, Конте очолював Ювентус з 2011 по 2014 роки. За цей час клуб тричі вигравав чемпіонат Італії та двічі брав Суперкубок країни.

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