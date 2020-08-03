Остап Маркевич офіційно очолив Маріуполь

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін представив Остапа Маркевича в статусі головного тренера команди, повідомляє офіційний сайт азовців.

Остап Маркевич провів перше тренування в Маріуполі до свого офіційного призначення, – ЗМІ

Зазначається, що угода з фахівцем розрахована на 1 рік. Додамо, що Маріуполь залишився без тренера після відходу Олександра Бабича.

До слова, останнім місцем роботи Остапа Маркевича був Чорноморець, який він покинув кілька місяців тому. Також він має досвід роботи у Агробізнесі та молодіжці Вільяреала.

"Ведемо деякі трансфери": новий тренер знайшов у Динамо найкращого вчителя і легенду МЮ – амбітні цілі та ЛЧ