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Остап Маркевич офіційно очолив Маріуполь

11:09 - Читать на русском
Остап Маркевич офіційно очолив Маріуполь
Остап Маркевич / фото: ФК Маріуполь

Маріуполь офіційно представив Остапа Маркевича в статусі головного тренера команди.

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін представив Остапа Маркевича в статусі головного тренера команди, повідомляє офіційний сайт азовців.

Остап Маркевич провів перше тренування в Маріуполі до свого офіційного призначення, – ЗМІ

Зазначається, що угода з фахівцем розрахована на 1 рік. Додамо, що Маріуполь залишився без тренера після відходу Олександра Бабича.

До слова, останнім місцем роботи Остапа Маркевича був Чорноморець, який він покинув кілька місяців тому. Також він має досвід роботи у Агробізнесі та молодіжці Вільяреала.

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Головне Маріуполь Маріуполь Остап Остап Маркевич
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