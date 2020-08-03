Призначення Скрипника в СК Дніпро-1 на межі зриву – майбутнє тренера в Зорі також під питанням, – ЗМІ

"За останньою інформацією наших джерел, внаслідок затяжних детективних перипетій Віктор Скрипник цього літа не стане головним тренером СК Дніпро-1. Судячи з усього, Дмитро Михайленко збереже свій пост на сезон-2020/2021. Таке спільне рішення керівників дніпровського клубу і Зорі.

Гендиректор Зорі пояснив відсутність Скрипника на першому тренуванні команди після повернення з відпустки

Однак доля Скрипника, який з 1 серпня перебуває в Запоріжжі, як і раніше залишається під питанням. Він може як залишитися в Зорі, так і покинути клуб, розірвавши контракт, чинний до 2022 року. В останньому випадку його замінить Олександр Бабич. За нашими даними, майбутнє 50-річного фахівця залежить не тільки від рішення президента Зорі Євгена Геллера, але і від його особистої позиції", – йдеться на офіційній сторінці ТаТоТаке у Facebook.

Нагадаємо, ЗМІ прогнозували призначення Скрипника в СК Дніпро-1 вже сьогодні (3 серпня), а на його місце в Зорі нібито повинен був прийти Олександр Бабич.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство