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Динамо розпочало перемовини з європейським грандом щодо трансферу Миколенка, – Циганик

20:35 - Читать на русском
Динамо розпочало перемовини з європейським грандом щодо трансферу Миколенка, – Циганик
Віталій Миколенко / Фото ФК Динамо

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик повідомив, що наставник Динамо Мірча Луческу сприятиме продажу київських талантів у Європу.

"Один із грандів європейського футболу вже розпочав консультації з київським Динамо. Предмет розмови – придбання лівого захисника команди Віталія Миколенка. І ці консультації вже на серйозному рівні. Чи є Віталій пріоритетною ціллю для цього клубу – я не знаю, але вже відбувся перший контакт. І зараз говорити, що Миколенко дограє ці пів року чи сезон у складі київського Динамо, я вам точно сказати не можу.

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До жовтня може статися все, що хочеш. Упродовж двох місяців можуть відбутися будь-які зміни. І Циганков так само може отримати достатньо серйозну пропозицію і переїхати.

Луческу завжди (і в Шахтарі) наполягав на тому, якщо є серйозна пропозиція – то, безперечно, футболіста треба відпускати. Для того, щоб у нього була мотивація. Луческу підтримає і схвалить трансфер футболіста, на якого прийде серйозна пропозиція, від якої, як колись говорив президент Шахтаря, не витримують нерви", – зявив журналіст у програмі Циганик Live.

За інформацією ЗМІ, Миколенком активно цікавились Мілан та Наполі.

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Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Головне Мірча Мірча Луческу Віталій Віталій Миколенко Трансфери Динамо Київ Віктор Віктор Циганков Динамо Динамо Ігор Циганик
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