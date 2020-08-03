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Арсенал розгляне пропозиції щодо 9 своїх гравців – у зоні ризику навіть лідери команди

13:44 - Читать на русском
Арсенал розгляне пропозиції щодо 9 своїх гравців – у зоні ризику навіть лідери команди
Ляказетт тримає Обамеянга / Getty Images

Арсенал сподівається збільшити свій трансферний бюджет завдяки роботі на продаж.

Список потенційних "жертв" Артети налічує аж 9 гравців, інформує Daily Mail.

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Головний тренер Арсенала готовий позбутися травматичних, конфліктних гравців і тих, хто не вписується в його концепцію. У зоні ризику Сократіс, Гендузі, Мхітарян, Колашинац, Торрейра, Мустафі та Холдінг. Якщо будуть хороші пропозиції, то "каноніри" можуть продати навіть визнаних лідерів команди – Ляказетта та Бельєріна. Виручені гроші підуть на зіркових новачків, серед яких називають Партея (Атлетіко) і Коутінью (Барселона).

Нагадаємо, Арсенал завершив сезон на восьмій сходинці АПЛ, але завдяки перемозі в Кубку Англії все ж пробився до Ліги Європи.

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Англія Шкодран Шкодран Мустафі Александр Александр Ляказетт Сеад Сеад Колашинац Ектор Ектор Бельєрін Арсенал Арсенал Роб Роб Холдінг Лукас Лукас Торрейра Трансфери Арсенала Мікель Мікель Артета Маттео Маттео Гендузі Генріх Генріх Мхітарян Сократіс Сократіс Папастатопулос
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