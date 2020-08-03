Арсенал розгляне пропозиції щодо 9 своїх гравців – у зоні ризику навіть лідери команди

Список потенційних "жертв" Артети налічує аж 9 гравців, інформує Daily Mail.

Арсенал пропонує жалюгідну суму та скандальну зірку за Коутінью

Головний тренер Арсенала готовий позбутися травматичних, конфліктних гравців і тих, хто не вписується в його концепцію. У зоні ризику Сократіс, Гендузі, Мхітарян, Колашинац, Торрейра, Мустафі та Холдінг. Якщо будуть хороші пропозиції, то "каноніри" можуть продати навіть визнаних лідерів команди – Ляказетта та Бельєріна. Виручені гроші підуть на зіркових новачків, серед яких називають Партея (Атлетіко) і Коутінью (Барселона).

Нагадаємо, Арсенал завершив сезон на восьмій сходинці АПЛ, але завдяки перемозі в Кубку Англії все ж пробився до Ліги Європи.

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