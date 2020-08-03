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ПСЖ готовий замінити Тьягу Сілву оборонцем Ліверпуля, – ЗМІ

18:20 - Читать на русском
ПСЖ готовий замінити Тьягу Сілву оборонцем Ліверпуля, – ЗМІ
Матіп і Клопп / Action Images via Reuters

Оборонець англійського Ліверпуля Жоель Матіп потрапив до сфери зацікавлень французького Парі Сен-Жермен.

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ПСЖ вивчає варіант із підписанням Матіпа. У складі французького гранда він повинен стати заміною багаторічному лідеру оборони Тьягу Сілві. Через низку травм Матіп не зміг зробити значний внесок у чемпіонський титул Ліверпуля у сезоні 2019/20. Натомість травматичність оборонця може підштовхнути мерсисайдців до продажу німецького камерунця.

У минулому сезоні Жоель Матіп провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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