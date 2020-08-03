Манчестер Юнайтед не отримає за Санчеса жодного пенса, але зекономить 60 мільйонів

Форвард Алексіс Санчес, вочевидь, надовго залишиться в міланському Інтері. Сезон 2019/20 він провів на Джузеппе Меацца на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

"Нерадзуррі" домовилися про контракт із досвідченим нападником. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.

Конте сьогодні зустрінеться з керівництвом Інтера – міланці вже підготували два варіанти можливої заміни

Санчес дістанеться Інтеру безкоштовно. Чилієць домовився про дострокове припинення дії угоди з МЮ. "Червоні дияволи" не змогли отримати за нього 15-20 млн євро, проте зекономлять орієнтовно 60 млн на зарплаті Санчеса. Натомість в Інтері 31-річний форвард зароблятиме 7 млн у євровалюті за сезон.

У кампанії 2019/20 Алексіс Санчес провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні