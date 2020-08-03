Манчестер Юнайтед не отримає за Санчеса жодного пенса, але зекономить 60 мільйонів

"Нерадзуррі" домовилися про контракт із досвідченим нападником. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.
Конте сьогодні зустрінеться з керівництвом Інтера – міланці вже підготували два варіанти можливої заміни
Санчес дістанеться Інтеру безкоштовно. Чилієць домовився про дострокове припинення дії угоди з МЮ. "Червоні дияволи" не змогли отримати за нього 15-20 млн євро, проте зекономлять орієнтовно 60 млн на зарплаті Санчеса. Натомість в Інтері 31-річний форвард зароблятиме 7 млн у євровалюті за сезон.
У кампанії 2019/20 Алексіс Санчес провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач.
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